ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστημιούπολη στο Μίσιγκαν με νεκρούς και τραυματίες

Επίθεση με πυροβολισμούς εξαπέλυσε άγνωστο άτομο στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ, στην πολιτεία Μίσιγκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους τουλάχιστον τρία άτομα και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία, με ορισμένους να φέρουν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης, όπως γίνεται γνωστό από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, εντοπίστηκε νεκρός. Γίνεται λόγος για αυτοκτονία. Κατά πηγές, πρόκειται για φοιτητή.

Πριν από την είδηση του θανάτου, οι Αρχές είχαν δημοσιεύσει μία φωτογραφία του υπόπτου καλώντας το κοινό να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία έχει στη διάθεσή του. Αποτυπώνεται ένας άνδρας με καπέλο, τζιν μπουφάν και μαύρο παντελόνι.

#BREAKING : Photo released of Michigan State University shooting suspect. Call 911 if seen. pic.twitter.com/VV6cwZOXbG