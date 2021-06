Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, ο πρώην υπουργός Άμυνας στις ΗΠΑ, Ντόναλντ Ράμσφελντ.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, σημειώνοντας πως απεβίωσε στην πόλη Τάος στο Νέο Μεξικό.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τα νέα για τον θάνατο του Ντόναλντ Ράμσφελντ, ενός Αμερικανού πολιτικού και αφοσιωμένου συζύγου, πατέρα, παππού και μεγάλου παππού. Έφυγε στα 88 του, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια στο αγαπημένο του Taos, στο Νέο Μεξικό », ανέφερε η δήλωση.

Παράλληλα, η οικογένειά του δήλωσε πως «Η ιστορία μπορεί να τον θυμάται για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του για έξι δεκαετίες υπηρεσίας στον δημόσιο βίο, αλλά για εκείνους που τον γνώριζαν καλύτερα και των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα εξαιτίας του, θα θυμόμαστε την ακλόνητη αγάπη του για τη σύζυγό του Τζόις, την οικογένεια και τους φίλους του και την ακεραιότητα που έφερε σε μια ζωή αφιερωμένη στη χώρα».

