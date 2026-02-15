ΗΠΑ-Ισραήλ: Συμφωνία Τραμπ και Νετανιάχου για πιέσεις στο Ιράν - Στόχος η μείωση των εξαγωγών πετρελαίου στην Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν για να μειώσουν τις πετραλαϊκές εξαγωγές του Ιράν στην Κίνα, σύμφωνα με το Axios.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλέστηκε δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, η απόφαση φέρεται να ελήφθη στη συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

Η συμφωνία Τραμπ και Νετανιάχου

«Συμφωνήσαμε ότι θα κινηθούμε μαζί με τη μέγιστη πίεση εναντίον του Ιράν, για παράδειγμα, σχετικά με τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα», μετέδωσε χθες Σάββατο το Axios επικαλούμενο έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ερωτηθέν σχετικά με το δημοσίευμα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απάντησε σήμερα ότι «η φυσιολογική συνεργασία μεταξύ χωρών που πραγματοποιείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι λογική και νόμιμη και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται».

Η Κίνα αναλογεί στο 89% και πλέον των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών. Κάθε μείωση αυτής της εμπορικής σχέσης θα σήμαινε μικρότερα έσοδα από το πετρέλαιο για το Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσω διαμεσολαβητών από το Ομάν την περασμένη εβδομάδα σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματίας.

Με πληροφορορίες από Reuters και Axios

