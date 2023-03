ΗΠΑ: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε βαλίτσα επιβάτη αεροδρομίου

Σύλληψη άνδρα σε αεροδρόμιο της Πενσιλβάνια αφότου εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στην αποσκευή του.

«Ο μηχανισμός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου αποσκευών» τη Δευτέρα, στο αεροδρόμιο Lehigh Valley International, στις ανατολικές ΗΠΑ, εξήγησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία, που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια των μεταφορών (TSA) σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η βαλίτσα ενεργοποίησε συναγερμό όταν εισήλθε στη συσκευή ελέγχου αποσκευών», ωθώντας πράκτορα της TSA να ελέγξει το περιεχόμενο.

Αφού περιεργάστηκε το κυλινδρικό αντικείμενο μέσα στη βαλίτσα, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) συμπέρανε πως επρόκειτο πράγματι για ενεργό εκρηκτικό μηχανισμό, που περιείχε σκόνη όμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυροτεχνημάτων, σύμφωνα με αναφορά του FBI, που περιήλθε σε γνώση του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios.

FBI: Man tried to smuggle bomb onto a passenger plane at Pennsylvania's Lehigh Valley International Airport.



The suspect is in custody.pic.twitter.com/UNLKUGBqfy