ΗΠΑ: Αστυνομικοί πήγαν σε λάθος διεύθυνση και σκότωσαν έναν άνδρα

H αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας του Νέου Μεξικού έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν αστυνομικούς να πυροβολούν θανάσιμα έναν άνδρα αφού ανταποκρίθηκαν σε λάθος διεύθυνση.

Το αστυνομικό τμήμα του Φάρμινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ήχο από κάμερες σώματος στις στολές των αστυνομικών από το περιστατικό της 5ης Απριλίου, κατά το οποίο τρεις αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα ενός λάθος σπιτιού. Ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση για ενδοοικογενειακή βία από την 5308 Valley View Ave, αλλά το υλικό δείχνει τους αστυνομικούς να φτάνουν σε ένα σπίτι με την ένδειξη «5305».

Ο αρχηγός Στιβ Χίμπι διέταξε τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας «και από την επιθυμία να είμαστε ειλικρινείς και διαφανείς με την κοινότητα του Φάρμινγκτον, το ευρύ κοινό και τα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε το τμήμα σε ανακοίνωσή του.

Το υλικό δείχνει τους αστυνομικούς να χτυπούν την πόρτα αρκετές φορές.. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί ζητούν επιβεβαίωση της διεύθυνσης από το κέντρο και συζητούν αν βρίσκονται σε λάθος σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άνδρας ανοίγει την πόρτα και σημαδεύει τους αστυνομικούς με ένα όπλο, προτού αυτοί τραβήξουν τα δικά τους και πυροβολήσουν αμέσως. Το θύμα, ο Ρόμπερτ Ντότσον, πέθανε επί τόπου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μια γυναίκα που αναγνωρίστηκε αργότερα ως η σύζυγος του θύματος εμφανίζεται στην πόρτα περίπου ένα λεπτό αργότερα και πέφτουν κι άλλοι πυροβολισμοί. Η αστυνομία δήλωσε ότι πυροβόλησε με όπλο εναντίον των αστυνομικών.

Το τμήμα δήλωσε ότι τα ονόματα των τριών εμπλεκόμενων αστυνομικών, τα οποία αποκόπηκαν από το υλικό και τον ήχο, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παραμένει ασαφές γιατί οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια μετ' αποδοχών για όσο διαρκεί η έρευνα, πήγαν σε λάθος διεύθυνση, δήλωσε η αστυνομία.

«Όλοι μας - οι άνδρες και οι γυναίκες του Αστυνομικού Τμήματος του Φάρμινγκτον - αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα αυτού του περιστατικού», δήλωσε ο Χίμπι. «Για άλλη μια φορά, θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Ντότσον και ως αρχηγός της αστυνομίας σας, θέλω να σας μεταφέρω πόσο πολύ λυπάμαι που συνέβη αυτή η τραγωδία».

The Farmington Police Department in the US state of New Mexico released body camera videos and 911 audio showing officers shooting a man dead after responding to the wrong address on April 5.

Full story: https://t.co/7VnWy0ReO1 pic.twitter.com/heLLLUnNzN