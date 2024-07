Ινδία: 50χρονη Αμερικανίδα βρέθηκε αλυσοδεμένη σε δέντρο στη ζούγκλα - Υποστηρίζει πως ήταν 40 μέρες χωρίς φαγητό

Μια 50χρονη Αμερικανίδα βρέθηκε αλυσοδεμένη σε δέντρο στη ζούγκλα στην Ινδία, κοντά στο απομονωμένο χωριό Σονούρλι, σε απόσταση περίπου 450 χλμ. από την Βομβάη. Η γυναίκα σώθηκε, όταν το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) ένας βοσκός άκουσε τις κραυγές της και ειδοποίησε την αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα ζει στην πολιτεία Ταμίλ Ναντού, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, το όνομά της είναι Lalita Kayi Kumar και η καταγωγή της είναι από τις ΗΠΑ. Η 50χρονη είχε μαζί της αμερικανικό διαβατήριο και άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά της καθώς και ένα ινδικό διαβατήριο, το οποίο έχει λήξει. Η Kumar μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Goa Medical College», στη νοτιοδυτική πολιτεία Γκόα. Η άτυχη γυναίκα όταν την εντόπισαν οι Αρχές ήταν αφυδατωμένη και το δεξί της πόδι είχε πρηστεί από την σιδερένια αλυσίδα με την οποία ήταν δεμένη στο δέντρο.

An elderly woman from the United States was found chained to a tree in a forest in Maharashtra's Sindhudurg district on Saturday.



According to the police, the woman, identified as Lalita Kayi Kumar S, lives in Tamil Nadu and is originally from the US. Police suspect that the… pic.twitter.com/X3i7PqCvUV