Ηλικιωμένος σκύλος έπεσε σε φρεάτιο 7 μέτρων ενώ έψαχνε για λιχουδιές: «Μην γίνετε σαν την Τες»

Η αναζήτηση για λιχουδιές δεν πάει πάντα καλά, όπως συνέβη και στην περίπτωση ενός ηλικιωμένου σκύλου που ψάχνοντας, έπεσε σε φρεάτιο βάθους 7 μέτρων.

Οι πυροσβέστες του Όρεγκον κατάφεραν τελικά να διασώσουν την Τες, ένα 14χρονο λαμπραντόρ ριτρίβερ, που έπεσε σε ένα φρεάτιο, το οποίο ήταν χωρίς κάλυμμα, επειδή οι εργαζόμενοι του δήμου επιθεωρούσαν έναν αγωγό ομβρίων.

«Απλά πλησίασε περιμένοντας μια λιχουδιά, πήγε πάνω από το φρεάτιο και εξαφανίστηκε», δήλωσε ο Λάρι Μπέτλερ, ιδιοκτήτης της Τες, στο KGW 8.

Όπως είπε, ήταν «μεγάλο σοκ» να βλέπει τον σκύλο του να εξαφανίζεται μέσα στην τρύπα και αμέσως τηλεφώνησε στη σύζυγό του για να της ανακοινώσει τα τρομακτικά νέα.

«Ήταν τρελό», σχολίασε η Λίντα Μπέτλερ, που επίσης έπαθε σοκ όταν ανακάλυψε ότι ο σκύλος της μπορεί να βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο. «Περάσαμε μια δύσκολη φάση, που σχεδόν κόντεψε να πεθάνει, πριν τα Χριστούγεννα, οπότε ήταν τύπου: "Τι άλλο μπορεί να γίνει;"».

Τελικά ένας πυροσβέστης μπήκε στο φρεάτιο για να ασφαλίσει την Τες σε έναν ιμάντα ώστε να μπορέσουν να την τραβήξουν επάνω χρησιμοποιώντας ένα σύστημα τροχαλίας.

Η Τες, η οποία βρισκόταν κάτω από το έδαφος για σχεδόν μία ώρα, δεν βρέθηκε τραυματισμένη όταν οι διασώστες κατέβηκαν κοντά της, καθώς υπήρχε ένας σωρός από φύλλα και άλλα διάφορα σκουπίδια που έκαναν πιο ομαλή την πτώση της.



The moment "Tess" was rescued by @PDXFire and reunited with her family. Who knew dogs also have 9 lives? @KGWNews #PortlandDogRescued #dogs #Portland pic.twitter.com/lY7H1W5NGD