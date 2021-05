Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της απόψε, από τα πλήγματα που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Η ισραηλινή μητρόπολη έγινε στόχος «βροχής» ρουκετών, που εκτόξευσε από τη Λωρίδα της Γάζας η Χαμάς. Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση προειδοποίησε ότι θα έπληττε «σοβαρά» το Ισραήλ, με αφορμή τον βομβαρδισμό, νωρίτερα, ενός πολυώροφου κτηρίου, στη Γάζα, όπου στεγάζονταν μεταξύ άλλων και τα γραφεία στελεχών της. Το κτίριο αυτό κατέρρευσε.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες συναγερμού στο Τελ Αβίβ, τα προάστιά του και τις γειτονικές πόλεις.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 130 ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το αμυντικό, αντιπυραυλικό σύστημα «Σιδηρούς Θόλος».

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρισκόταν σε γειτονική πόλη, είπε ότι είδε τους κατοίκους να σπεύδουν στα καταφύγια και οι δρόμοι ερήμωσαν. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι μια ρουκέτα έπληξε ένα άδειο λεωφορείο στο προάστιο Χολόν.

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 5χρονο κοριτσάκι, τραυματίστηκαν σε αυτήν την πόλη.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περισσότερες από 500 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από το βράδυ της Δευτέρας προς το ισραηλινό έδαφος, από διάφορες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε ένα κτήριο στο προάστιο Χολόν.

Direct hit on a bus in Holon, Israel - next to #TelAviv #IsraelUnderFire pic.twitter.com/gRV001In0x