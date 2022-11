Η trans influencer και μοντέλο Nikita Dragun συνελήφθη και μπήκε σε ανδρική φυλακή

Η trans influencer και μοντέλο, που έχει συμμετάσχει και σε καμπάνια της Victoria's Secret, Nikita Dragun, αποφυλακίστηκε από ανδρική φυλακή αφού συνελήφθη σε ξενοδοχείο του Μαϊάμι.

Η επιτυχημένη YouTuber, η οποία έχει περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια συνδρομητές στην πλατφόρμα της, συνελήφθη μετά από καταγγελίες για τη συμπεριφορά της στο Goodtime Hotel στο Miami Beach.

Η Dragun, η οποία έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, κατηγορήθηκε για κακούργημα, βιαιοπραγία και για κακή συμπεριφορά σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Μετά τη σύλληψή της, το δικαστήριο αποφάσισε να μπει σε μια ανδρική φυλακή και παρόλο που είχε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι γυναίκα καταχωρήθηκε ως άνδρας στην κράτησή της.

Ο νόμος της Φλόριντα ορίζει ότι οι τρανς τρόφιμοι πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές φυλακές ανάλογα με το φύλο τους κατά περίπτωση.

Σε μια ακρόαση πριν από την αποφυλάκισή της το πρωί της Τετάρτης το μοντέλο ζήτησε να μεταφερθεί από τo ανδρικό σωφρονιστικό κατάστημα.

Σε βίντεο, που παρουσιάστηκε στην δικαστική αίθουσα, το μοντέλο και influencer δέχεται ερώτηση από την δικαστή για το πώς θα ήθελε να την αποκαλούν. Και εκείνη απαντά «αυτή, παρακαλώ».

Τότε η Dragun τη ρωτά αν θα πρέπει να μείνει ακόμα στην ανδρική μονάδα.

Σε απάντηση, η δικαστής Γκλέιζερ είπε ότι δεν έθεσε εκείνη τους κανόνες, αλλά της είπε ότι θα μπορέσει να πάει στο ξενοδοχείο να πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα συνοδεία αστυνομικού αλλά δεν θα μπορέσει να ξαναπάει σε αυτόν τον χώρο.

Επίσης, της είπε ότι θα μπορούσε να μπει σε μία ξεχωριστή πτέρυγα. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει εάν συνέβη αυτό.

Eκπρόσωπος της Dragun είπε στο Rolling Stone ότι «Η κατάσταση με τη Nikita, η οποία είναι νόμιμα γυναίκα, να τοποθετείται δηλαδή σε μια ανδρική μονάδα μιας φυλακής της Φλόριντα είναι εξαιρετικά ανησυχητική και επικίνδυνη.

«Αυτή η απόφαση που λήφθηκε από το Τμήμα της Κομητείας του Μαϊάμι-Ντέιντ παραβιάζει άμεσα το πρωτόκολλό, το οποίο ορίζει ότι οι τρανς κρατούμενοι ταξινομούνται και στεγάζονται με βάση τις ανάγκες ασφαλείας και την ταυτότητα φύλου».

Η Dragun αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 1.000 δολαρίων και θα πρέπει να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο. Ο εκπρόσωπός της είπε ότι είναι πλέον ασφαλής.

Της δόθηκε δε, εντολή να μείνει μακριά από το ξενοδοχείο Goodtime.

Η Dragun ξεκίνησε το κανάλι της στο YouTube το 2013 και έκανε coming out ως τρανς δύο χρόνια αργότερα.

Είχε προηγουμένως τεθεί σε ψυχιατρική κράτηση, αφού είχε συλληφθεί από την αστυνομία σε άλλο περιστατικό τον Μάιο του 2022.

dear Victoria’s Secret,

you said trans women can’t sell the “fantasy” so here i am as a TRANS WOMAN selling the FANTASY! 👼🏻 pic.twitter.com/rKQHp7SLNq