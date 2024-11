Η Τουρκία θα τιμωρεί και με τον νόμο όσους «απειλούν» το εθνικό συμφέρον, κατά την κρίση Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η κυβέρνησή του ετοιμάζουν έναν νέο νόμο για να «πατάξουν» οποιαδήποτε επιρροή θα μπορούσε να αλλοιώσει το εθνικό συμφέρον της Τουρκίας.

Το πρακτορείο Bloomberg μεταφέρει τα πλάνα που έχει η Άγκυρα προκειμένου να εκμηδενιστεί η οποιαδήποτε ξένη επιρροή σε θέματα που θα μπορούσαν να «βλάψουν το εθνικό συμφέρον της Τουρκίας» κατά την κρίση του Ερντογάν. Τα όσα προανήγγειλε η τουρκική κυβέρνηση, προκάλεσαν ανησυχία σε πολίτες και μέσα ενημέρωσης που φοβούνται για ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Η νομοθεσία, που θα τεθεί υπό συζήτηση στο τουρκικό κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες, θα στοχεύει στον περιορισμό όσων εργάζονται εις βάρος «της ασφάλειας του κράτους ή των εσωτερικών ή εξωτερικών πολιτικών συμφερόντων του» υπό την επιρροή ή τις εντολές μιας ξένης χώρας ή οργάνωσης. Η ποινή θα μπορούσε να είναι έως και επτά χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είδε το Bloomberg.

Turkey is planning a new law against foreign influence over issues that could harm the national interest, raising concern among civil society and media groups https://t.co/nIRU5rK2wQ