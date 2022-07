Η Οκάσιο- Κορτέζ και άλλοι βουλευτές συνελήφθησαν σε διαμαρτυρία υπέρ των αμβλώσεων

Αμερικανοί Δημοκρατικοί βουλευτές, ανάμεσά τους η Αλεξάντρια Οκάσιο- Κορτέζ, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ του δικαιώματος της άμβλωσης, μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Οι πολιτικοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Καπιτώλιο και έκαναν πορεία προς το δικαστήριο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «δικά μας τα σώματα, δική μας η επιλογή» και «δεν θα γυρίσουμε πίσω».

Οι βουλευτές στάθηκαν κατά μήκος διάβασης μπροστά από το Δικαστήριο, που είναι περικυκλωμένο από έναν μεγάλο μαύρο φράχτη, για να μην πλησιάζουν οι διαδηλωτές. Κάθισε κάτω, στη μέση του δρόμου, στο πλαίσιο ειρηνικής διαμαρτυρίας ενώ μια ομάδα αστυνομικών συγκεντρώθηκε γύρω τους.

Αφού ακούστηκε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που ανακοινώνει επικείμενη σύλληψη, για το μπλοκάρισμα του δρόμου, οι αστυνομικοί άρχισαν να βάζουν χειροπέδες σε βουλευτές και να τους απομακρύνουν.

Multiple members of Congress, including @AOC , being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw

Σύμφωνα με την οργάνωση CPD Action, 18 μέλη του Κογκρέσου συνελήφθησαν. Οι 17 ήταν γυναίκες. Ο βουλευτής Άντι Λέβιν ήταν ο μοναδικός άνδρας ανάμεσά τους.

Today, Congresswoman Escobar was arrested in front of the Supreme Court for proudly standing in defense of abortion access and reproductive freedom.



Our rights are on the line. #BansOffOurBodies pic.twitter.com/daL66p0LJD