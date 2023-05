Καναδάς: Η τρομακτική στιγμή που όχημα περνά μέσα από φλόγες- Αποφεύγει σύγκρουση τελευταία στιγμή

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Χάλιφαξ του Καναδά, με τα πλάνα που έρχονται από τη χώρα να είναι χαρακτηριστικά της δύσκολης κατάστασης. Μεταξύ άλλων, έχει δημοσιευτεί βίντεο με οδηγό που περνά μέσα από φλόγες, ενώ γλιτώνει την τελευταία στιγμή τη σύγκρουση με προπορευόμενο όχημα.

Η κάμερα από το αυτοκίνητο κατέγραψε καρέ-καρέ τη δύσκολη δοκιμασία, ενώ ακούγεται και ένας άνδρας, ο οποίος πασχίζει να διατηρήσει την ψυχραιμία του, ενώ δεν βλέπει τίποτα μπροστά του από τους καπνούς.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός σταματά κυριολεκτικά λίγο πριν συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο μπροστά του, το οποίο δεν μπορούσε να δει λόγω της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, οι φλόγες ξεπηδούν μπροστά του με τον οδηγό, πιθανότατα, να λέει: «Πρέπει να φύγουμε», ενώ καθησυχάζει και κάποιον λέγοντας: «Μην φοβάσαι, μην ανησυχείς».

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της φωτιάς, ενώ έγιναν και χιλιάδες εκκενώσεις και καταγράφηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Οι κάτοικοι θα ενημερωθούν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά μέχρι τότε τους έχει απαγορευτεί να επιχειρήσουν να το κάνουν.

Ο δήμαρχος, Μάικα Σάβατζ, ενημέρωσε πως η εντολή εκκένωσης αφορά σε 18.000 άτομα.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, έκανε λόγο για «εξαιρετικά σοβαρή» κατάσταση και ενημέρωσε πως η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να παρέχει όλη τη δυνατή βοήθεια.

The wildfire situation in Nova Scotia is incredibly serious – and we stand ready to provide any federal support and assistance needed. We’re keeping everyone affected in our thoughts, and we’re thanking those who are working hard to keep people safe.