Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram, ξανά

Θα μπορούσε να πει κανείς «Oops, she did it again». Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέγραψε, ξανά, τον λογαριασμό της στο Instagram.

Την Τετάρτη, οι φαν της παρατήρησαν ότι σταρ απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στην εφαρμογή και άρχισαν να αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Η Σπίαρς είχε διαγράψει το προφίλ της στο Instagram και τον περασμένο Σεπτέμβριο, λίγα 24ωρα αφότου είχε ανακοινώσει ότι αρραβωνιάστηκε με τον Σαμ Άσγκαρι.

Τότε, είχε καθησυχάσει τους φαν της γράφοντας στο Twitter: «Μην ανησυχείτε, απλά κάνω ένα διάλειμμα από τα social media για να γιορτάσω τον αρραβώνα μου, θα επιστρέψω σύντομα».

Τελικά, τότε άντεξε μία εβδομάδα εκτός Instagram και επανεμφανίστηκε δημοσιεύοντας υλικό από ταξίδι που είχε κάνει με τον αγαπημένο της στο Παλμ Σπρινγκς «Δεν μπορούσα να κρατηθώ μακριά από το Instagram για πολύ, οπότε επέστρεψα», είχε παραδεχθεί.

Τώρα, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχει κάνει στο Twitter κάποια ανάρτηση που να εξηγεί γιατί διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram. Το τελευταίο tweet στον λογαριασμό της- που έχει 55,9 εκατ. followers- έγινε στις 15 Ιανουαρίου. Σε αυτό, στρεφόταν κατά της αδελφής της, Τζέιμι Λιν, για τα όσα είχε πει σε συνέντευξή της.