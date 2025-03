Η Μαλάλα Γιουσαφζάι για πρώτη φορά στη γενέτειρά της, 13 χρόνια μετά τον πυροβολισμό της  

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι επέστρεψε στη γενέτειρά της, μια επαρχία στο Πακιστάν, 13 χρόνια αφού δέχτηκε επίθεση από Ταλιμπάν.

Ήταν μόλις 15 ετών όταν μαχητές της Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) την πυροβόλησαν στο κεφάλι στην απομακρυσμένη κοιλάδα Σουάτ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι βρέθηκε σήμερα στην επαρχία Χιμπέρα-Παχτούνκουα του βορειοδυτικού Πακιστάν όπου γεννήθηκε, προτού φύγει το 2012 για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν και έχει επισκεφθεί την κοιλάδα Σουάτ, αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και 13 χρόνια που επιστρέφει στη Σάνγκλα, όπου πέρασε τα παιδικά της χρόνια.

Με μια φωτογραφία της από την κοιλάδα, η Μαλάλα Γιουσαφζάι έγραψε στο X, το παρακάτω μήνυμα:

«Ως παιδί, περνούσα όλες τις διακοπές μου στη Σάνγκλα του Πακιστάν, παίζοντας δίπλα στο ποτάμι και μοιράζοντας γεύματα με την ευρύτερη οικογένειά μου. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να επιστρέψω εκεί σήμερα - μετά από 13 ολόκληρα χρόνια - για να περιβάλλομαι από τα βουνά, να βουτάω τα χέρια μου στο κρύο ποτάμι και να γελάω με τα αγαπημένα μου ξαδέρφια. Αυτό το μέρος είναι πολύ αγαπητό στην καρδιά μου και ελπίζω να επιστρέφω ξανά και ξανά. Προσεύχομαι για ειρήνη σε κάθε γωνιά της όμορφης χώρας μας. Οι πρόσφατες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της χθεσινής στο Bannu, είναι συγκλονιστικές. Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στα θύματα και τις οικογένειές τους και προσεύχομαι για την ασφάλεια κάθε ανθρώπου στην πατρίδα μου».

