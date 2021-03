Η Lady Gaga έγινε 35 ετών και πήρε ένα ξεχωριστό δώρο γενεθλίων από τον σύντροφό της, Μάικλ Πολάνσκι.

Την Κυριακή, η τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα της νέας ταινίας «House of Gucci» του Ρίντλεϊ Σκοτ, δημοσίευσε μια φωτογραφία να αγκαλιάζει μια τεράστια ανθοδέσμη από λουλούδια, που της έστειλε ο σύντροφός της.

Στη λεζάντα στο Instagram, η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια ευχαρίστησε τον Πολάνσκι ενώ αναφέρθηκε επίσης στα δυο γαλλικά μπουλντόγκ της, που έπεσαν θύματα απαγωγής τον περασμένο μήνα αλλά βρέθηκαν αργότερα σώα και ασφαλή. Ο Ράιαν Φίσερ, συνοδός των σκύλων της, δέχθηκε πυροβολισμούς κατά το περιστατικό αλλά αναρρώνει.

«Όταν σου στέλνει το αγόρι σου όλα τα λουλούδια στη Ρώμη για τα γενέθλιά σου», έγραψε η Lady Gaga. «Σε αγαπώ γλυκέ μου. Ανυπομονώ να βρεθώ σπίτι μαζί σου και με τα σκυλιά μας, είναι όλα όσα χρειάζομαι», πρόσθεσε.

Ο Μάικλ Πολάνσκι αποφοίτησε από το Harvard το 2006 με πτυχίο Μαθηματικών. Διατηρώντας χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διευθύνει το ίδρυμα Parker μαζί με τον Σον Πάρκερ, οργανισμό με φιλανθρωπικούς στόχους σχετικά με την επιστήμη, την υγειονομική περίθαλψη, τις τέχνες και τις πολιτικές δεσμεύσεις.

Στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, η Lady Gaga είχε αναρτήσει το τρυφερό φιλί που είχαν δώσει πάνω από τις μάσκες τους.

Ο Μάικ Πολάνσκι πρωτοεμφανίστηκε στο Instagram της Lady Gaga με λεζάντες όπως «I’ve got a STUPID love», «Happy Valentine’s Day» και «You’re the best», κι έκτοτε το ζευγάρι μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα του.

Η Gaga έλαβε πολλές ευχές για τα γενέθλιά της από φανς αλλά και διάσημους φίλους της στα social media, όπως η Γιόκο Όνο που έγραψε στο Twitter: «Χρόνια πολλά LadyGaga! Πολλή αγάπη, Γιόκο».

«Ευχές για χαρούμενα γενέθλια σε σένα, Lady!», ευχήθηκε ο Τόνι Μπένετ.

Wishing a very happy birthday to you, Lady! Celebrate with a playlist of some favorite duets with @LadyGaga: https://t.co/wcLxX4LH59



📸 @kevinmazur / @GettyVIP pic.twitter.com/IzvZyqIMAC