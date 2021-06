Οι ΗΠΑ κατέβασαν δεκάδες ειδησεογραφικά ιρανικά σάιτ και άλλα που σχετίζονται με το Ιράν, κατηγορώντας τα ότι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.

Πολλά σάιτ ήταν εκτός σύνδεσης χθες, Τρίτη ενώ υπήρχαν σχετικές ειδοποιήσεις ότι είχαν «κατασχεθεί» από τις αμερικανικές αρχές, με τη σφραγίδα του FBI και του Υπουργείου Εμπορίου.

Μεταξύ αυτών ήταν το κρατικό Press TV του Ιράν και το TV al-Masirah, το οποίο διαχειρίζεται το αντάρτικο κίνημα των Χούθι του Ιράν.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε ένα κύμα αυξημένων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σχετικά με την εκ νέου έναρξη μιας πυρηνικής συμφωνίας.

Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 33 ιστοσελίδες, που διαχειρίζεται η Ιρανική Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (IRTVU) και άλλα τρία, που διαχειρίζονται η πολιτοφυλακή Kataib Hezbollah στο Ιράκ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόσθεσε ότι τα domain names, που χρησιμοποίησε η IRTVU ανήκαν σε αμερικανική εταιρεία και ότι (η IRTVU) δεν είχε λάβει άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον τομέα Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ πριν από τη χρήση τους.

Η Kataib Hezbollah, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, επίσης δεν είχε άδεια χρήσης.

«Το domain alalamtv.net έχει κατασχεθεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με ένταλμα κατάσχεσης από το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας, το Γραφείο Επιβολής των Εξαγωγών και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI)», ανέφερε το σάιτ του Al-Alam.

Σχετικές ειδοποιήσεις εμφανίστηκαν επίσης σε ορισμένους από τους ιστότοπους του Press TV του Ιράν, το κύριο κανάλι δορυφορικής τηλεόρασης της ιρανικής κυβέρνησης και το Al Alam, το αντίστοιχο της αραβικής γλώσσας.

Επίσης, κατέβηκε και το Lualua TV, ένα ανεξάρτητο κανάλι του Μπαχρέιν στην αραβική γλώσσα, που μεταδίδει από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσε ότι το domain του, almasirah.net, είχε μπλοκαριστεί. Το Ιράν υποστηρίζει τους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της δυτικής Υεμένης, αλλά αρνείται ότι τους παρέχει όπλα.

Τα περισσότερα από τα ονόματα domain, που κατασχέθηκαν ήταν διευθύνσεις .com, .net και .tv. Οι διευθύνσεις .com και .net είναι γενικής χρήσης και δεν είναι μόνο σε μια συγκεκριμένη χώρα.

Ο τομέας .tv ανήκει στο Ειρηνικό έθνος του Τουβαλού, αλλά διευθύνεται από την αμερικανική εταιρεία Verisign. Η κατάσχεση ενός domain ανώτατου επιπέδου άλλης χώρας, όπως είναι το .ir του Ιράν, θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί ως παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας.

Αρκετοί από τους ιστότοπους επανήλθαν σε λειτουργία μέσα σε λίγες ώρες με νέες διευθύνσεις.

Η τελευταία κίνηση έρχεται λίγες μέρες μετά την εκλογή του αντι-δυτικού κληρικού Ebrahim Raisi ως προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι εδώ και καιρό εχθροί, αλλά οι σχέσεις επιδεινώθηκαν από το 2018, όταν ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε μια πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και έξι παγκόσμιων δυνάμεων.

Το Ιράν αντέδρασε παραβιάζοντας σταδιακά τα συμφωνηθέντα όρια στις πυρηνικές του δραστηριότητες.

Παρόλο που ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θέλει να επιστέψουν στη συμφωνία καμία από τις δύο πλευρές δεν δέχεται να υποχωρήσει πρώτη.

Την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη ένας έκτος γύρος συνομιλιών με στόχο την αναβίωση της συμφωνίας μεταξύ απεσταλμένων για το Ιράν και των πέντε υπολοίπων υπογραφόντων - Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ συμμετείχαν έμμεσα.



Όλοι οι ειδησεογραφικοί σταθμοί του Ιράν είναι κυβερνητικοί, χωρίς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα δορυφορικά πιάτα είναι επίσης παράνομα, αν και κοινά.

Στο παρελθόν, η ιρανική αστυνομία καθάρισε τα μπαλκόνια και σύνθλιψε τα κατασχεθέντα δορυφορικά πιάτα ως επίδειξη δύναμης.

Τον Οκτώβριο, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 92 ιστότοπους που ανέφεραν ότι χρησιμοποιούνταν από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) με την αιτιολογία της πολιτικής παραπληροφόρησης.

Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει κάνει επίσημο σχόλιο ως απάντηση στην αμερικανική αυτή κίνηση, αλλά μέσα ενημέρωσης στη χώρα κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για λογοκρισία.

«Αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα της ελευθερίας του Τύπου των ΗΠΑ, όπου εάν η Ουάσιγκτον δεν συμπαθεί αυτό που λες, κατάσχεται το domain», ανέφερε ο τηλεοπτικός οργανισμός Marzieh Hashemi.

In what seems to be a coordinated action, a similar message appears on the websites of Iranian and regional television networks that claims the domains of the websites have been “seized by the United States Government.” pic.twitter.com/JloU56LvpL