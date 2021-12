Αν και οι φανς γνώριζαν πως η Κιμ Κατράλ δεν θα επιστρέψει στο «And Just Like That …», όλοι απορούν πώς το reboot «Sex & the City» θα διαχειριστεί την απουσία της Σαμάνθα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κριστίν Ντέιβις, που υποδύεται την Σάρλοτ, η νέα σειρά θα αντιμετωπίσει την απουσία της Σαμάνθα με «σεβασμό». «Αγαπάμε τη Σαμάνθα και την σεβόμαστε, είναι κομμάτι της ιστορίας. Ποτέ δεν θα την προσβάλλαμε», είπε η 56χρονη ηθοποιός.

Η κριστίν Ντέιβις μίλησε επίσης για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται αναφορικά με την ηλικία της, λέγοντας πως παρόλο που τα περίμενε, είναι δύσκολο να τα αγνοεί συνεχώς. «Ομολογώ πως ακόμη με πληγώνει», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχουν αποφασίσει να αποφεύγουν τον Τύπο. «Με τη Σάρα μένουμε εκτός μίντια. Η Σίνθια [Νίξον] είναι πιο σκληρή, οπότε της λέμε, "Θα μας τα πεις αργότερα, έτσι;"».

Μιλώντας στους The New York Times, ο σκηνοθέτης και παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ είχε διαψεύσει την έντονη φημολογία πως η σειρά θα «σκοτώσει» την Σαμάνθα.

«Κανείς δεν πεθαίνει», είπε και πρόσθεσε: «Το "And Just Like That…" δεν ήταν ποτέ για τέσσερις επειδή η Κιμ Κατράλ, για οποιονδήποτε λόγο, δεν ήθελε να παίζει άλλο τη Σαμάνθα από τότε που κάναμε [την τρίτη που τελικά δεν έγινε ποτέ] ταινία. Ποτέ δεν σκέφτηκα, "Α, υπάρχει ένα κενό που πρέπει να γεμίσω". Η Σαμάνθα δεν υπάρχει στις ζωές τους. Η σειρά γεννήθηκε γι' αυτούς τους τρεις χαρακτήρες», εξήγησε.

Η άρνηση της 64χρονης Κατράλ να συνεχίσει με το franchise SATC ξεκίνησε πριν χρόνια και φήμες ήθελαν την αδιάλλακτη στάση της να οφείλεται σε κακή σχέση με την συμπρωταγωνίστριά της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία ωστόσο αρνήθηκε τα περί κόντρας μεταξύ τους.

Στο μεταξύ ο Κρις Νορθ, που παίζει τον σύζυγο της Κάρι, Mr. Big, είπε πρόσφατα στην εφημερίδα Guardian πως «δεν έχει ιδέα» γιατί η Κατράλ έφυγε από τη σειρά. «Τη συμπαθούσα, πίστευα πως ήταν υπέροχη στη σειρά και κάποιοι άνθρωποι προχωρούν για τους δικούς τους λόγους. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δικοί της. Απλώς εύχομαι να μην είχαν συμβεί κάποια πράγματα γιατί ήταν θλιβερά και άβολα», ανέφερε.

Ο Κρις Νορθ σχολίασε επίσης το γεγονός πως πολλοί εστιάζουν στην ηλικία των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κριστίν Ντέιβις και Σίνθια Νίξον: «Ο κόσμος λέει 'ω τα κορίτσια δεν είναι τα ίδια'. Προφανώς, γιατί έχουν περάσει 25 χρόνια! Είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, γερνάμε, προσαρμοζόμαστε - εσείς όχι;»

Για να καλυφθεί το κενό της Σαμάνθα, στην κεντρική παρέα των τριών γυναικών θα προστεθούν τρεις έγχρωμες γυναίκες, ενώ όσο αφορά τη Σάρλοτ, είναι ακόμη παντρεμένη με τον Χάρι και έχουν μαζί δυο κόρες. «Η ζωή δεν τελειώνει όταν γίνεσαι 50», λέει η Κριστίν Ντέιβις.