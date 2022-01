Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον γιορτάζει τα 40ά της γενέθλια δημοσιεύοντας τρία λαμπερά πορτρέτα της.

Φορώντας τρία διαφορετικά φορέματα του Alexander McQueen, η Κέιτ Μίντλετον πόζαρε για τον φωτογράφο μόδας Paolo Roversi, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με σούπερμόντελς όπως η Ναόμι Κάμπελ και η Κέιτ Μος.

Περιέγραψε δε, την φωτογράφιση της δούκισσας ως «μια στιγμή απόλυτης χαράς» ενώ πρόσθεσε ότι Κέιτ Μίντλετον θα μπορούσε να «φέρει ελπίδα σε ολόκληρο τον κόσμο με τη θετική της ενέργεια».

Η Κέιτ Μίντλετον θα γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια σήμερα ιδιωτικά με την οικογένειά της στο σπίτι τους στο Norfolk.

«Η φωτογράφιση του πορτρέτου της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας της Δούκισσας του Κέιμπριτζ ήταν πραγματική τιμή για μένα και μια στιγμή απόλυτης χαράς. Με συγκίνησε η ζεστασιά και το φιλικό της καλωσόρισμα και μαγεύτηκα από τα λαμπερά μάτια της που αντανακλούσαν την ομορφιά της ψυχής της και το χαμόγελό της που δείχνουν τη γενναιοδωρία της καρδιάς της.

»Ήταν μια βαθιά και πλούσια εμπειρία για μένα. Mια αξέχαστη στιγμή. Έχω γνωρίσει έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που με τη θετική του ενέργεια μπορεί να φέρει ελπίδα σε όλο τον κόσμο» είπε ο φωτογράφος.

Στη μοναδική έγχρωμη εικόνα της σειράς, η Kate φορά ένα κόκκινο ασύμμετρο φόρεμα McQueen, σκουλαρίκια της Βασίλισσα ενώ εντυπωσιάζει με την casual πόζα που έχει πάρει με τα χέρια στις τσέπες.

Οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες.

Στη μία χαμογελά πλατιά ενώ η άλλη τη δείχνει να κάθεται προφίλ και να ατενίζει, με το δαχτυλίδι των αρραβώνων της να εμφανίζεται σε περίοπτη θέση.

Και στις δύο φωτογραφίες φοράει σκουλαρίκια που ανήκαν στην Νταϊάνα, την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

🇬🇧#UK’s Catherine, Duchess of Cambridge in the new portraits released to mark her 40th Birthday on 9 Jan 2022. All portraits will enter the permanent collection of @NPGLondon under her patronage.



📸 Paolo Roversi #DuchessofCambridge #BritishRoyalFamily #KateAt40 pic.twitter.com/yycwaQOwHR