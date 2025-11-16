Η K-pop σταρ Nana και η μητέρα της ακινητοποίησαν οπλισμένο εισβολέα στο σπίτι τους

Η Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός και τραγουδίστρια της K-pop Nana ακινητοποίησε, μαζί με τη μητέρα της, έναν ένοπλο εισβολέα που μπήκε στο σπίτι τους στην πόλη Γκουρί, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Ο δράστης, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, φέρεται να μπήκε στην κατοικία κρατώντας όπλο και να απείλησε τη 34χρονη σταρ και τη μητέρα της ζητώντας χρήματα. Η εταιρεία της Nana, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Ιμ Τζιν-α, ανέφερε ότι οι δύο γυναίκες κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Κατά τη συμπλοκή, η μητέρα της ηθοποιού έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και η Nana, για προληπτική φροντίδα, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Αστυνομικός που μίλησε στο AFP δήλωσε ότι ο εισβολέας προσπάθησε να αποσπάσει αντικείμενα αξίας και συνελήφθη με την κατηγορία της ληστείας υπό την απειλή όπλου. Ο ίδιος μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο μετά τη σύλληψή του.

Η Nana έγινε γνωστή το 2009 ως μέλος του επιτυχημένου γυναικείου συγκροτήματος After School, που αργότερα διαλύθηκε. Την τελευταία δεκαετία έχει ξεχωρίσει ως ηθοποιός, με ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα Kill It και Justice (2019), δύο αστυνομικά δράματα που εκτόξευσαν τη δημοτικότητά της.

Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο άλμπουμ.

Με πληροφορίες από BBC

