Η ηθοποιός του Netflix που έκλεψε την παράσταση σε αγώνα μπέιζμπολ στη Νότια Κορέα

H Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός Τζον Γιονγκ Σέο έκλεψε την παράσταση όχι στο θέατρο, αλλά σε αγώνα μπέιζμπολ στην Νότια Κορέα.

Η ηθοποιός πραγματοποίησε την πρώτη ρίψη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα επίδειξης μπέιζμπολ των Λος Άντζελες Ντότζερς στη Νότια Κορέα και καθήλωσε το κοινό. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας των Ντότζερς για το Seoul Series εναντίον των Kiwoom Heroes στο Gocheok Sky Dome, η 29χρονη σταρ του κινηματογράφου στάθηκε στο «λοφάκι» για να πετάξει την τελετουργική πρώτη ρίψη. Καθώς η Τζον Γιονγκ Σέο ετοιμαζόταν να ρίξει την μπάλα προς το γήπεδο, αρκετά μέλη των Ντότζερς που ήταν στον πάγκο φάνηκαν να απολαμβάνουν την στιγμή.

