Η Iggy Azalea αποκάλυψε ότι αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση- «Δεν περπατούσα για 3 εβδομάδες»

Η Iggy Azalea αποκάλυψε ότι αναρρώνει από επιπλοκές που είχε μετά από χειρουργική επέμβαση στην πλάτη.

«Θέλετε να ακούσετε κάτι τρελό; Έπρεπε να ταξιδέψω στην Αυστραλία και να γυρίσω μια ταινία, αλλά λίγο πριν φύγω έκανα μια μάλλον κοινή επέμβαση στην πλάτη μου για να διορθώσω τα προβλήματα που είχα μετά από δύο συνεχόμενες περιοδείες με έναν τραυματισμό μου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

Σύμφωνα με τη ράπερ, η διαδικασία ανάρρωσης απαιτούσε να είναι «δεμένη σε εκατομμύριο μηχανήματα» και κλινήρης για τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες δεν περπατούσε παρά μόνο για να χρησιμοποιήσει το μπάνιο.

«Δεν περπατούσα παρά μόνο για να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα (μια άλλη δοκιμασία LOL) για 3 εβδομάδες και θα συγκλονιζόσασταν αν ξέρατε πόσο αδύναμος μπορεί να γίνεις όταν στην πραγματικότητα δεν κινείσαι. Συμβαίνει πολύ γρήγορα».

Είπε δε, ότι η αδυναμία της να πετάξει μέχρι την Αυστραλία την έκανε να χάσει την ευκαιρία να παίξει στην ταινία, αλλά «θα επικεντρωθεί στο να περπατά και στο να κάθεται προς το παρόν» αφού πλέον δεν χρειάζεται να είναι κλινήρης.

«Έχω αναρρώσει κατά σχεδόν 50% αλλά τα πάω υπέροχα και νιώθω πολύ χαρούμενη που τα πηγαίνω καλύτερα κάθε μέρα», πρόσθεσε σε ξεχωριστό tweet.

Σύμφωνα με την Azalea, από όταν ξεκίνησε η διαδικασία ανάρρωσής της πριν από πέντε εβδομάδες, προπονείται καθημερινά για να μπορεί να περπατήσει ξανά.

«Ημέρα 1η δεν μπορούσα να σταθώ όρθια για περισσότερο από 3 λεπτά. Τώρα μπορώ για 30 λεπτά! Απλώς προσπαθώ καθημερινά μέχρι να φτάσω στο 100%», απάντησε σε έναν φαν της λέγοντας ότι οι γιατροί ήταν ευχαριστημένοι με τη διαδικασία της αποθεραπείας της.

Έκλεισε το μήνυμά της λέγοντας στους θαυμαστές της ότι η εμπειρία της έδωσε μια νέα ευκαιρία να εκτιμήσει το σώμα της και ότι ελπίζει να είναι καλά στην υγεία της μέχρι τα Χριστούγεννα.

«Να είστε όλοι υγιείς και να προσέχετε τι σας λέει το σώμα σας! Θα σας ενημερώσω για το πώς θα πάνε όλα σε λίγες ακόμη εβδομάδες», έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της.

Ωστόσο παρά την δυσάρεστη εμπειρία της παραμένει σε καλή διάθεση.

Μετά τη μακροσκελή ανάρτησή της, μοιράστηκε ένα βίντεο με τον 2χρονο γιο της Onyx να παίζουν με Lego και να φορούν μάσκες Spider-Man.

«Είναι υπέροχος, παίζουμε πολλά Lego στο κρεβάτι και βλέπουμε πολλές ταινίες. Είναι πολύ χαρούμενη τώρα που άρχισα να κινούμαι» έγραψε σε μια ξεχωριστή απάντηση στο Twitter.

Wanna hear a crazy story?

I was supposed to travel to Australia and film a movie but right before I left I had what I thought would be a rather mundane surgery on my back to fix the issues I had after touring two summers in a row on an injury…