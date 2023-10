Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο

H Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από ξενοδοχείο το οποίο φιλοξενούσε συνάντηση στελεχών πετρελαϊκών εταιρειών.

Ένστολοι απομάκρυναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ από το ξενοδοχείο InterContinental και τη μετέφεραν βαν της αστυνομίας. Άλλοι συγκεντρωμένοι φώναζαν «ευχαριστώ Γκρέτα», ενώ εκείνη τους κοιτούσε χαμογελαστή από το όχημα της αστυνομίας, περιγράφει η Telegraph.

Η Fossil Free London οργάνωσε τη διαμαρτυρία και οι συγκεντρωμένοι στέκονταν ή κάθονταν δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου προσπαθώντας να εμποδίσουν τα στελέχη των εταιρειών να μπουν σε αυτό. Επίσης, άνοιξαν ένα πανό δίπλα στο κτίριο.

Συνολικά έγιναν 20 συλλήψεις έξω από το ξενοδοχείο, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία. Να σημειωθεί πως στο εν λόγω ξενοδοχείο λαμβάνει χώρα το ετήσιο φόρουμ Energy Intelligence, παρουσία στελεχών της βιομηχανίας πετρελαίου.

