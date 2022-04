Η γκάφα της Μέγκαν Μαρκλ: Ζωγράφισε ανάποδα την σημαία της Ουκρανίας

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια αμήχανη γκάφα το Σαββατοκύριακο όταν φωτογραφήθηκε να ζωγραφίζει ανάποδα την σημαία της Ουκρανίας.

Η Δούκισσα του Σάσεξ βρέθηκε μαζί με οικογένειες των Invictus Games σε μια ανάγνωση βιβλίου και μια από τις φωτογραφίες την δείχνει να γράφει προσεκτικά την λέξη «peace» [ειρήνη] πάνω σε ένα μπλε πλαίσιο, που από πάνω είχε κίτρινο, ζωγραφιά που παραπέμπει στην ουκρανική σημαία.

Ωστόσο, για κακή της τύχη, ζωγράφιζε την σημαία ανάποδα, καθώς κανονικά το μπλε είναι πάνω από το κίτρινο.

A very special moment in the @UKinNL tent on Sunday as Meghan, the Duchess of Sussex joined #TeamUK🇬🇧 families for @nl_British's story hour! Team UK's James Stride read 'Hairy Maclary from Donaldson's Dairy'@InvictusGamesNL #IG22 @HelpforHeroes

📷 Chris Allerton @WeAreInvictus pic.twitter.com/JpXj3e3HnD