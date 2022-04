Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ προσέλαβαν πρώην μυστικό πράκτορα και σωματοφύλακα του Ομπάμα για την προστασία τους

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προσέλαβαν τον πρώην πράκτορα μυστικών υπηρεσιών που κλήθηκε να προστατεύσει δύο πρώην προέδρους, τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζορτζ Γ. Μπους.

Ο Κρίστοφερ Σάντσεζ εικονίζεται σε βίντεο φωτογραφίες του ζεύγους από τα Invictus Games στην Ολλανδία.

Ο Σάντσεζ αποχώρησε από τις μυστικές υπηρεσίες το 2013 και έκτοτε είναι αντιπρόεδρος της ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας TorchStone Global.

Harry meets Ukrainian well-wishers at Invictus Games today (while being protected by Obama bodyguard Christopher Sanchez) pic.twitter.com/FwLVLIEKUI

«Οι πράκτορες μυστικών υπηρεσιών είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο σ'αυτό που κάνουμε. Πέρασα πέντε χρόνια με προέδρους και ήμουν αρκετά τυχερός να κάνω θητεία τα τελευταία 2,5 χρόνια του Τζορτζ Μπους στον Λευκό Οίκο και τα 2,5 πρώτα του Μπαράκ Ομπάμα» είχε πει ο ίδιος σε podcast, το 2020.

Η πρόσληψη τού Σάντσεζ έρχεται μετά την αποποίηση των βασιλικών καθηκόντων του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια.

Facebook Twitter Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Κρίστοφερ Σάντσεζ δούκας και δούκισσα του Σάσεξ στα Invictus Games - Φωτ.: Getty Images

Έκτοτε, ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να εξασφαλίσει αυξημένη ασφάλεια, ζητώντας, μάλιστα, τον περασμένο Ιανουάριο από τη βρετανική κυβέρνηση την παροχή ομάδας ασφάλειας για την επίσκεψή του στη Βρετανία, την οποία θα πλήρωνε ο ίδιος. Και τον Φεβρουάριο ο ίδιος ανέφερε σε ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του πως «δε νιώθει ασφαλής».

The Duke of Sussex walks through the @WeareInvictus Games arena alongside his security guard Christopher Sanchez and @netflix crew members as he enters the Tulip Lounge for a meet and greet. #IG22 pic.twitter.com/QeJnIimAfS