Η βασίλισσα Ελισάβετ έβαλε κραγιόν δημοσίως (χωρίς καθρέφτη)- και δεν είναι πρώτη φορά

Η βασίλισσα Ελισάβετ φαίνεται πως βρίσκει πάντα χρόνο για ένα διάλειμμα ομορφιάς, όπως έκανε πρόσφατα σε δημόσια εμφάνιση, όπου δεν δίστασε να ανανεώσει το κραγιόν της, κάτι που δεν κάνει άλλωστε πρώτη φορά.

Η 96χρονη μονάρχης εμφανίστηκε την Κυριακή σε μια εκδήλωση για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, με αφορμή τα 70 χρόνια της στον θρόνο, στη διάρκεια του Windsor Horse Show, φορώντας ένα γαλάζιο φόρεμα, ένα μακρύ σάλι και το αγαπημένο της ροζ κραγιόν.

Και κάποια στιγμή, έβαλε το χέρι στην τσάντα της, έβγαλε έξω το κραγιόν της και ανανέωσε διακριτικά το χρώμα στα χείλη της -χωρίς καν καθρεφτάκι- κίνηση άκρως συνηθισμένη για οποιαδήποτε γυναίκα, αλλά σπάνια για μια βασίλισσα.

