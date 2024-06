Η ανάρτηση του Κιφερ Σάδερλαντ για τον θάνατο του πατέρα του

Μόλις λίγες ώρες μετά τον θάνατο του πατέρα του Ντόναλντ Σάδερλαντ, ο γιος του Κίφερ, ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη του αυτές τις δύσκολες ώρες.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κίφερ Σάδερλαντ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του ενώ δήλωσε «συγκλονισμένος» από την υποστήριξη που έχει λάβει το τελευταίο 24ωρο.

«Η οικογένειά μου και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από την υποστήριξη και τα συλλυπητήρια που έχουμε λάβει τις τελευταίες 24 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ», έγραψε στο Χ, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Την ανάρτησή του συνοδεύει και μια φωτογραφία του πατέρα του, Ντόναλντ Σάδερλαντ.

My family and I have been overwhelmed by the outpouring of condolences and support over the last 24 hours. Thank you very much. pic.twitter.com/vKwCCdenPu