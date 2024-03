Χούτι: Συνεχίζουν ακάθεκτοι τις επιθέσεις σε βρετανικά πλοία στην Ερυθρά

Σε νέα ανακοίνωση προχώρησαν σήμερα οι αντάρτες Χούτι, τονίζοντας πως θα συνεχίσουν να στοχεύουν και να επιτίθενται σε πλοία της Μεγάλης Βρετανίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι νέες δηλώσεις των Χούτι έρχονται στον απόηχο της βύθισης του βρετανικών συμφερόντων πλοίου Rubymar λίγα εικοσιτετράωρα πριν. Την πληροφορία βύθισης του πλοίου μάλιστα επιβεβαίωσαν το Σάββατο και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές το πλοίο Rubymar βυθίστηκε, μετά από το πλήγμα που δέχθηκε από βαλλιστικό πύραυλο επιφανείας που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες της Υεμένης στις 19 Φεβρουαρίου.

«Η Υεμένη θα εξακολουθήσει να βυθίζει περισσότερα βρετανικά πλοία και οι οποιεσδήποτε συνέπειες ή άλλες καταστροφές θα προστεθούν στον λογαριασμό της Βρετανίας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Χούτι, Χουσείν αλ Έζι. «Είναι ένα εγκληματικό κράτος που επιτίθεται στην Υεμένη και στους συμμάχους της, με την Αμερική να προωθεί τη διάπραξη εγκλημάτων που συνεχίζεται κατά των αμάχων στην Γάζα», κατέληξε.

Sinking of Motor Vessel⁰Rubymar Risks Environmental⁰Damage



On Mar. 2 at approximately 2:15 a.m., MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier, sank in the Red Sea after being struck by an Iranian-backed Houthi terrorist anti-ship ballistic missile on Feb. 18.



