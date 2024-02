Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν drones και πυραύλους των ανταρτών Χούτι

Νέα ανακοίνωση του CENTCOM, του αμερικανικού διοικητηρίου στην Μέση Ανατολή, ενημερώνει για την κατάρριψη drones και πυραύλων κρουζ των ανταρτών Χούτι.

Ο αμερικανικός στρατός την Δευτέρα κατέστρεψε «τρία τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, κινητά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων κρουζ κατά πλοίων επιφανείας και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μιας κατεύθυνσης», που επρόκειτο να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων. Εκείνη την ώρα, ο οπλισμός των ανταρτών Χούτι βρισκόταν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η CENTCOM μέσω της πλατφόρμας «X».

Στην ίδια ανάρτηση η υπηρεσία του αμερικανικού στρατού ενημερώνει ότι τόσο τα drones όσο και οι πύραυλοι που εντοπίστηκαν σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούτι ήταν «άμεση απειλή» για τα εμπορικά και πολεμικά πλοία που ήταν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι αντάρτες Χούτι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, από τις 19 Νοεμβρίου 2023 επιτίθενται εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Στόχοι των σιιτών ανταρτών αποτελούν κυρίως όσα πλοία «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, χώρας συμμάχου του Ισραήλ, συγκρότησε τον Δεκέμβριο πολυεθνικό συνασπισμό για να προστατευτεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή που είναι στρατηγικής σημασίας.

Από τα μέσα Ιανουαρίου, ο βρετανικός και ο αμερικανικός στρατός προχώρησαν σε μια σειρά βομβαρδισμών στην Υεμένη σε θέσεις και οπλισμό των ανταρτών Χούτι. Από την πλευρά τους οι αντάρτες της Υεμένης θεωρούν τα αμερικανικά και τα βρετανικά πλοία «θεμιτούς στόχους».

Ωστόσο μέχρι στιγμής οι ενέργειες από πλευράς των ΗΠΑ αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας, είναι χωρίς αποτέλεσμα καθώς οι επιχειρήσεις των Χούτι στην Ερυθρά θάλασσα δεν έχουν σταματήσει.

Feb. 26 Red Sea Update



On Feb. 26, between the hours of 4:45 p.m. and 11:45a p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces destroyed three unmanned surface vessels (USV), two mobile anti-ship cruise missiles (ASCM), and a one-way attack unmanned aerial vehicle (UAV)… pic.twitter.com/UtH2eJuMke