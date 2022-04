Χώρισαν μετά από 39 χρόνια γάμου ο Dan Aykroyd η Donna Dixon- Αλλά δεν παίρνουν διαζύγιο

Ο Dan Aykroyd και η Donna Dixon μετά από 39 χρόνια γάμου παίρνουν πλέον χωριστούς δρόμους.

Ο 69χρονος κάτοχος βραβείου Emmy και η επί σχεδόν 40 χρόνια σύζυγός του ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους την Παρασκευή, όπως μεταδίδει αποκλειστικά το PEOPLE, αν και συνεχίζουν να είναι νόμιμα παντρεμένοι και μοιράζονται μια μοναδική φιλία, όπως είπαν.

«Μετά από 39 χρόνια ως ζευγάρι, έχουμε πάρει τώρα χωριστούς δρόμους στη ζωή μας. Παραμένουμε νόμιμα παντρεμένοι, γονείς, συνάδελφοι και επιχειρηματικοί εταίροι» ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους στο PEOPLE.

«Αυτή είναι η επιλογή μας για την μοναδική φιλία μας» συμπλήρωσαν.

Ο Aykroyd και η 64ων ετών Dixon, παντρεύτηκαν το 1983 λίγο καιρό μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της κωμικής ταινίας Doctor Detroit.

Αργότερα εμφανίστηκαν μαζί στα Twilight Zone: The Movie (1983), Spies Like Us (1985), The Couch Trip (1988) και Exit to Eden (1994).

Το ζευγάρι έχει τρεις κόρες: την Danielle (γνωστή τραγουδίστρια-τραγουδοποιό, Vera Sola), 32 ετών, την Belle, 28, και τη Stella, 24.

«Πρέπει να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο – να τον κοιτάξεις στα μάτια και να γνωρίσεις την ψυχή του», είχε πει ο Aykroyd το 2014 μιλώντας για την σύζυγό του.

«Είναι μια γυναίκα από τον Νότο που έχει κατανόηση. Την αποκαλώ Λευκή Θεά. Και εγώ είμαι ο Πράσινος Δαίμονας» είπε.

Ο Aykroyd είχε αρραβωνιαστεί στο παρελθόν την αείμνηστη Carrie Fisher στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

