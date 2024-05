Χάρβαρντ: Επεισοδιακή - λόγω Παλαιστίνης - τελετή αποφοίτησης με διαμαρτυρίες και συνθήματα

Επεισοδιακή, στον απόηχο των φοιτητικών κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ υπέρ των Παλαιστινίων, ήταν πρόσφατη τελετή αποφοίτησης του Χάρβαρντ.

Το ιστορικό αμερικανικό πανεπιστήμιο αρνήθηκε τη συμμετοχή στην τελετή σε 13 φοιτητές που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις. Μάλιστα, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αποχώρησαν μαζικά από την τελετή αυτή στο Χάρβαρντ την Πέμπτη, επισκιάζοντας μια μέρα γεμάτη μεγαλοπρέπεια και χαρά τόσο για τους φοιτητές όσο και για το ίδιο το πανεπιστήμιο.

Δύο φοιτητές ομιλητές παρέκκλιναν και οι δύο από τις προετοιμασμένες ομιλίες τους για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους 13 τελειόφοιτους στους οποίους το Χάρβαρντ αρνήθηκε τη συμμετοχή στην τελετή. Οι πανεπιστημιακοί που ήταν παρόντες στην τελετή παρέμειναν ως επί το πλείστον ανέκφραστοι στη σκηνή, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μία αριστούχος φοιτήτρια, η Shruthi Kumar, κατά την ομιλία της, έβγαλε ένα διπλωμένο κομμάτι χαρτί από την ειδική ρόμπα της αποφοίτησής της και διάβασε τα ονόματα των συμφοιτητών της που είχαν αποκλειστεί από την τελετή. «Είμαι βαθιά απογοητευμένη από τη μισαλλοδοξία για την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην πολιτική ανυπακοή στην πανεπιστημιούπολη», είπε. «Οι φοιτητές μίλησαν. Η σχολή είχε μιλήσει». «Χάρβαρντ, μας ακούς;» φώναξε, εν μέσω ζητωκραυγών και χειροκροτημάτων.

Η Kumar αναφέρθηκε σε απόφαση της εταιρείας Harvard Corporation την Τετάρτη να απορρίψει εκ νέου μια προσπάθεια της Σχολής Τεχνών και Επιστημών να προσθέσει τους 13 φοιτητές που τελικά αποκλείστηκαν από την τελετή. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χάρβαρντ - το κύριο πειθαρχικό όργανο του Κολλεγίου - ανέστειλε τη φοιτητική ιδιότητα πέντε ατόμων και έθεσε σε αμφισβήτηση τουλάχιστον 20 άλλους για τη συμμετοχή τους στον καταυλισμό υπέρ της Παλαιστίνης στο κάμπους, κατηγορίες που πολλοί φοιτητές και μέλη του συλλόγου διδασκόντων επέκριναν ως υπερβολικές.

Τελικά, η τελετή μεταβλήθηκε σε μία μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης - γεγονός ευρέως αναμενόμενο τόσο από φοιτητές όσο και από τους διοργανωτές που κατηγορούνται πως θα μπορούσαν να το είχαν αποφύγει.

«Καθώς η τελετή μας προχωρά, κάποιοι από εμάς μπορεί να επιλέξουν να εκφραστούν για να επιστήσουν την προσοχή στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στον ευρύτερο κόσμο», είπε ο προσωρινός πρόεδρος του Χάρβαρντ Άλαν Μ. Γκάρμπερ ’76 στην αρχή της τελετής. «Είναι δικαίωμά τους να το κάνουν», πρόσθεσε. «Αλλά είναι δική τους ευθύνη να το κάνουν έχοντας κατά νου την κοινότητά μας - και αυτή την περίσταση», πρόσθεσε. Ο Γκάρμπερ και οι δηλώσεις του όμως, έγιναν δεκτές με δυνατές αποδοκιμασίες από το κοινό.

Το Πανεπιστήμιο εξάλλου είχε τροποποιήσει το τυπικό της τελετής για να αποφύγει περαιτέρω διαμαρτυρίες. Ο Γκάρμπερ και μέλη των διοικητικών συμβουλίων του Πανεπιστημίου δεν συμμετείχαν στη συνηθισμένη τους πομπή μέσα από το κάμπους, αντίθετα ανέβηκαν στη σκηνή από μια πλαϊνή είσοδο. Η τελετή προχώρησε σε μεγάλο βαθμό χωρίς διακοπή έως ότου ο Γκάρμπερ άρχισε να απονέμει πτυχία στους αποφοίτους. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν μαζικά από τις θέσεις τους και βγήκαν έξω από την αυλή φωνάζοντας: «Αφήστε τους να περπατήσουν», ένα σύνθημα που αναφερόταν στους 13 αποκλεισμένους από την τελετή και το «περπάτημα» των αποφοίτων μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, αμέσως μετά την τελετή. Πολλοί φώναξαν συνθήματα υπέρ της ελευθερίας της Παλαιστίνης.

