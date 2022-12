Χάος στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 55 νεκροί- «Η χειρότερη παγοθύελλα των τελευταίων 45 ετών»

Σε 55 ανέρχονται οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τις ΗΠΑ από την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του τηλεοπτικού δικτύου NBC News.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κομητεία Ίρι, στη δυτική Νέα Υόρκη, που έχει παραλύσει από τα χιόνια.

Κάποιοι από αυτούς πέθαναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή προσβολή ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους.

Η παγοθύελλα αυτή θεωρείται η χειρότερη των τελευταίων 45 ετών, ενώ άρχισε να εκδηλώνεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής, πλήττοντας τη δυτική Νέα Υόρκη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σχολίασε ότι θα μείνει στην ιστορία ως «Η Θύελλα του ‘22», μετά από εκείνη του 1977 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 30 άνθρωποι.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος με τη μητέρα φύση και μας χτυπάει με ό,τι έχει», πρόσθεσε.

عدد الوفيات في الولايات المتحدة و كندا معا وصلت الى ٥٠ شخصا جراء العاصفة القطبية ❗️#طقس_العالم



At least 50 deaths have been linked to a severe storm that continues to batter the US and Canada.



pic.twitter.com/iorCjzKJgY