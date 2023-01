H γυναίκα που κάνει το γύρο του κόσμου με μια μοτοσικλέτα και το σκύλο της - «Ζεις την εμπειρία διπλά»

Στη θέα της Τζες Στόουν και του γερμανικού ποιμενικού της πάνω στη BMW μηχανή της, τα βλέμματα των οδηγών στρέφονται πάνω τους, πολλές φορές με κίνδυνο ατυχήματος, παραδέχεται η ίδια.

«Κάθε αυτοκίνητο που μας προσπερνά, οι επιβάτες του βγάζουν τα κινητά τους, σχεδόν προκαλώντας ατυχήματα, στην προσπάθειά τους να μας βγάλουν φωτογραφία» λέει η Στόουν που μαζί με τη Μόξι και τον σύζυγό της που τους ακολουθεί με άλλη μοτοσικλέτα, κάνουν το γύρο του κόσμου.

«Μ'αρέσει να οδηγώ πάντα πρώτη. Θέλω να ξεπερνάω τα εμπόδια πρώτη» λέει η Στόουν.

Οι τρεις τους ξεκίνησαν τον προηγούμενο Μάρτιο σε ένα ταξίδι που θα καλύψει 90 χώρες σε κεντρική, Βόρεια και Λατινική Αμερική, Αφρική, Ευρώπη και Ασία.

Αν και Καναδή, η Στόουν έμαθε να οδηγεί μοτοσικλέτα στους δρόμους της Λιβερίας όπου ζούσαν με τον σύζυγό της, πριν από μία και πλέον δεκαετία και, όπως παραδέχεται, η διαδικασία μόνο εύκολη δεν ήταν.

«Το να σε μαθαίνει ο σύντροφός σου οδήγηση μηχανής δεν είναι και το καλύτερο. Δεν ήταν πολύ υπομονετικός μαζί μου» ομολογεί.

Όταν πλέον ένιωσε άνετα με τη μηχανή της, το ζευγάρι αποφάσισε να πάει ένα ταξίδι οκτώ μηνών από τη βόρεια στη Νότια Αμερική. Λίγα χρόνια μετά την επιστροφή τους, μετακόμισαν στη Γουατεμάλα όπου ήρθε στη ζωή τους η Μόξι.

«Με διάλεξε 100%. Ήταν εκεί, στα πόδια μου, και περίμενε να την αγαπήσω» θυμάται η Στόουν.

Παρότι κι εκείνη κι ο σύζυγός της ήταν αποφασισμένοι να συμπεριλάβουν στα ταξίδια τους το σκύλο τους, δεν ήθελαν ένα τρέιλερ ή κάτι που θα άλλαζε τη δυναμική της μοτοσικλέτας. Οπότε, κατέληξαν να σχεδιάσουν το K9 Moto Cockpit, ένα κάθισμα προσαρμοσμένο για σκύλο σε μηχανή, και ασφαλώς τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας.

«Όλοι πάντα με ρωτούν πόσος χρόνος χρειάστηκε για να μάθουμε την Μόξι να καβαλά μηχανή. Ειλικρινά, ο σκύλος χρειάστηκε ένα Σαββατοκύριακο. Σ'εμένα πήρε πολύ περισσότερο να νιώσω άνετα έχοντας τόσο βάρος στο πίσω μέρος της μηχανής γιατί ποτέ δεν είχα οδηγήσει με συνεπιβάτη» παραδέχεται η Στόουν.

Όταν πλέον ένιωσαν έτοιμη για την επόμενη ταξιδιωτική τους περιπέτεια, η Στόουν προσέγγισε την ΜΚΟ Girl Up και έτσι προέκυψε η πρωτοβουλία GoRUFFLY Around the World μέσω της οποίας οι ταξιδιώτες φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν 100.000 δολάρια. «Ήθελα να δείξει στον κόσμο πως μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι με ένα μεγάλο σκύλο».

«Είναι σαν ζεις την εμπειρία διπλά. Μία για τον εαυτό συ και μία από τη δική της πλευρά, διότι είναι ακριβώς από πίσω μου. Κοιτάζω συνέχεια τον καθρέφτη. Το κεφάλι της είναι στο πλευρό μου. Κάποιες φορές ακουμπάει την τεράστια μουσούδα της στον ώμο μου. Με κάνει να νιώθω τόσο χαρούμενη που βιώνει αυτήν την εμπειρία. Ζει συνέχεια νέες παραστάσεις, νέους ήχους και μυρωδιές που βιώνει» λέει η Στόουν.

Με πληροφορίες από CNN