Για πρώτη φορά ολόκληρο το βιντεοκλίπ «American Life» της Μαντόνα- με όλες τις κομμένες σκηνές

Η Μαντόνα κυκλοφόρησε (επιτέλους) το πρωτότυπο βιντεοκλίπ για το τραγούδι «American Life» του 2003 με όλες τις (τότε) κομμένες σκηνές, ήτοι τα αιματηρά πολεμικά πλάνα.

Πριν από 20 χρόνια, η κυκλοφορία του βίντεο συνέπεσε χρονικά με την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ. Παρόλο που το ίδιο το τραγούδι δεν ήταν πολιτικό -αντίθετα, φλέρταρε με τον υλισμό που συνοδεύει την βασίλισσα της ποπ- το βίντεο έκανε ξεκάθαρα μια αντιπολεμική δήλωση.

Ντυμένη με στρατιωτικά ρούχα, η Μαντόνα εισβάλλει σε μια επίδειξη μόδας με θέμα τον πόλεμο, όπου οι χορευτές τραυματίζονται, ακρωτηριάζονται άκρα και στην οθόνη προβάλλονται πολεμικά πλάνα που μοιάζουν αληθινά.

Στις σκηνές εμφανίζονται μεταξύ άλλων φοβισμένα και ματωμένα παιδιά, άνθρωποι που καίγονται, αίμα, έντερα και βομβαρδισμοί.

Ωστόσο όλα αυτά κόπηκαν από το βίντεο για την αρχική του κυκλοφορία.

«Αποφάσισα να μην κυκλοφορήσω το νέο μου βίντεο. Βιντεοσκοπήθηκε πριν την έναρξη του πολέμου και δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να προβληθεί αυτή τη στιγμή», είπε η Μαντόνα το 2003.

«Λόγω της ασταθούς κατάστασης του κόσμου και από ευαισθησία και σεβασμό προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες υποστηρίζω και για τις οποίες προσεύχομαι, δεν θέλω να διακινδυνεύσω να προσβάλω κάποιον που μπορεί να παρερμηνεύσει το νόημα αυτού του βίντεο», εξήγησε.

Η εκδοχή του 2003 αποδείχθηκε ένα κάπως βαρετό τραγούδι της Μαντόνα, καθώς διάφορες σημαίες εμφανίζονταν σε μια πράσινη οθόνη πίσω της, αν και ήταν πάντα γνωστό ότι υπήρχε ένα πιο έντονο βίντεο.

Μια διαβόητη σκηνή που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο - αλλά έλειπε από τη νέα εκδοχή- έδειχνε έναν ομοίωμα του Τζορτζ Μπους να πιάνει τη χειροβομβίδα, που πετάει η Μαντόνα στο τέλος του βίντεο.

Το βιντεοκλίπ του «American Dream», που κυκλοφόρησε το 2003:

Ωστόσο στην εκδοχή του 2023, το βίντεο τελειώνει με τη βόμβα να χτυπάει στην πασαρέλα.

Το τραγούδι επιδεικνύει τις ραπ ικανότητες της Μαντόνα, καθώς καυχιέται ότι πίνει λάτε σόγιας, οδηγεί ένα Mini Cooper και περιβάλλεται από μια συνεχώς αυξανόμενη συνοδεία.

«I’d like to express my extreme point-of-view / I’m not a Christian and I’m not a Jew / I’m just living out the American dream / And I just realized that nothing is what it seems [Θα ήθελα να εκφράσω την ακραία άποψή μου / Δεν είμαι χριστιανή και δεν είμαι Εβραία / Απλά ζω το αμερικανικό όνειρο / Και μόλις συνειδητοποίησα ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται]», λέει στους στίχους.

Το νέο βιντεοκλίπ του «American Dream» με όλες τις κομμένες σκηνές: