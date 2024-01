Γερμανία: Μπλόκα αγροτών σε όλη τη χώρα

Οι αγρότες ξεκίνησαν από τα ξημερώματα να κλείνουν τους δρόμους στη Γερμανία.

Απέκλεισαν δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές των επιδοτήσεων, με περισσότερα από 500 τρακτέρ και φορτηγά να είναι σταθμευμένα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο. Οι αγρότες έστησαν μπλόκα και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, τη Σαξονία και τη Βαυαρία.

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών στη Γερμανία γίνονται ως απάντηση στα σχέδια μείωσης των επιδοτήσεων ντίζελ και των φορολογικών ελαφρύνσεων για τα αγροτικά οχήματα ως μέρος των σχεδιαζόμενων περικοπών ύψους 900 εκατ. ευρώ στη στήριξη του αγροτικού τομέα. Οι αγρότες λένε ότι οι προγραμματισμένες περικοπές θα απειλήσουν τη διαβίωσή τους και την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής γεωργίας και έχουν προειδοποιήσει ότι από τις 8 Ιανουαρίου θα είναι «παρόντες παντού με τρόπο που δεν έχει ξαναζήσει η χώρα».

