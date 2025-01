Γάζα: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός - Η συνεργασία Μπάιντεν-Τραμπ

Το εμιράτο του Κατάρ και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τετάρτη τη σύναψη συμφωνίας η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση δεκάδων ισραηλινών ομήρων, έπειτα από 15 και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ώρες μετά την ανακοίνωση, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας γνωστοποίησε τον θάνατο ακόμη 20 ανθρώπων σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, καθώς η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή.

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρία αεροπορικά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος του οργανισμού αυτού, αρμόδιου για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις φονικές επιδρομές του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου χθες Τετάρτη οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για συνολικά 47 νεκρούς.

Οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσαν πως «οι τελευταίες λεπτομέρειες» της συμφωνίας ακόμη «διευθετούνται» με λακωνικό δελτίο Τύπου περί τα μεσάνυχτα.

Μολαταύτα, η αναγγελία της συμφωνίας, που χαιρετίστηκε από πολλές ξένες πρωτεύουσες και διεθνείς οργανισμούς, προκάλεσε πανηγυρισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, τον θύλακο υπό πολιορκία που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω πως αυτός ο εφιάλτης που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο αρχίζει να φθάνει στο τέλος του», είπε η Ράντα Σάμι, 45χρονη Παλαιστίνια που έχει καταφύγει στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Χάσαμε πολύ κόσμο, τα χάσαμε όλα», πρόσθεσε.

«Από τη μια φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενη, αλλά από την άλλη ανησυχώ επειδή θέλω να δω τη συμφωνία να εφαρμόζεται και να συνεχίζεται ωσότου και ο τελευταίος όμηρος να έχει επιστρέψει σπίτι του, είτε ζωντανός είτε νεκρός», ανέφερε από την άλλη η Ορνίτ Μπαράκ, 59 ετών, παρούσα σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, η χώρα του οποίου είναι ανάμεσα στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ανέφερε πως η πρώτη φάση της συμφωνίας θα τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή και προβλέπει την απελευθέρωση 33 ομήρων. «Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 19η Ιανουαρίου (...) Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 42 ημέρες και θα συμπεριλάβει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων προς ανατολική κατεύθυνση, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι δυνάμεις αυτές θα λάβουν θέσεις κατά μήκος των συνόρων της Γάζας», δήλωσε στη Ντόχα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, «η Χαμάς θα απελευθερώσει 33 ισραηλινούς ομήρους, ανάμεσα τους άμαχες, παιδιά, ηλικιωμένος, άρρωστους και τραυματισμένους πολίτες, με αντάλλαγμα πολλούς φυλακισμένους» στο Ισραήλ.

«Μηχανισμός επιτήρησης της εφαρμογής της συμφωνίας θα δημιουργηθεί στο Κάιρο και θα τον διαχειρίζονται η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ», πρόσθεσε.

