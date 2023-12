Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Συνεχείς επιθέσεις - Κατέπεσε drone στα σύνορα με το Λίβανο

Συνεχίζονται αδιάκοπα οι μάχες στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με τις ισραηλινές δυνάμεις να αυξάνουν τις νυχτερινές επιχειρήσεις σε μεγάλες πόλεις.

Ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του σήμερα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όσο ο πόλεμος με την Χαμάς συνεχίζεται, παρά την ολοένα πιο κρίσιμη κατάσταση για τους άμαχους και παρά τις εκκλήσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός. Την ίδια στιγμή έκδηλη είναι η ανησυχία για την «εξάπλωση» του πολέμου στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Πέραν της Λωρίδας της Γάζας, οι ισραηλινές δυνάμεις πολλαπλασίασαν τις επιδρομές τους σε μεγάλες πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ιδίως στην Τζενίν και στη Ραμάλα, όπου βρίσκεται η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Το γενικό επιτελείο στρατού προειδοποίησε εναντίον της εντατικοποίησης των πυρών κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο κυρίως από στοιχεία της Χεζμπολάχ, που, όπως και η Χαμάς, αποτελεί μέρος του «άξονα της αντίστασης», οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράκ και εχθρικών έναντι του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, κοντά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, στο τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, κατέπεσε drone τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ισραηλινός στρατός, αφού η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα που πιστεύεται πως αποτελεί δημιούργημα μελών ιρακινών φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα εναντίον «στόχου ζωτικής σημασίας» νότια της Ελιάντ με «τα κατάλληλα όπλα».

Εξάλλου, το Ιράν απείλησε χθες το Ισραήλ με «απευθείας ενέργειες» και άλλες, «από το μέτωπο της αντίστασης», μετά τον θάνατο τη Δευτέρα του Ραζί Μουσαβί, υψηλόβαθμου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης, σε πλήγμα στη Συρία αποδιδόμενο στην ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Από την άλλη, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χερτσί Χαλεβί ανέφερε πως οι άνδρες του βρίσκονται «σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας για την εξάπλωση των μαχών στον βορρά», όπου οι ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ είναι πρακτικά καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πάντως στη Λωρίδα της Γάζας, ο άμαχος πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα πιο «σοβαρό κίνδυνο» καθώς «η πείνα και η απελπισία» επιδεινώνονται, σε βαθμό που «πεινασμένοι απέκλεισαν αυτοκινητοπομπή μας με την ελπίδα πως θα έβρισκαν κάτι να φάνε», ανέφερε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Κλιμάκια του ΠΟΥ παραδίδουν προμήθειες σε νοσοκομεία στη βόρεια και νότια Γάζα. Ομάδες του ΠΟΥ ανέλαβαν αποστολές υψηλού κινδύνου για να παραδώσουν προμήθειες, στα νοσοκομεία, τα οποία βρίσκονται εν μέσω έντονων εχθροπραξιών, ενώ αντιμετωπίζουν και υψηλό φορτίο ασθενών και υπερπληθυσμό που προκαλούν όσοι εκτοπισμένοι αναζητούν καταφύγιο.

