Γάζα: 22 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε σχολικό συγκρότημα που φιλοξενούσε εκτοπισμένους

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολικό συγκρότημα στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το σχολείο, κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιζ, φιλοξενούσε εκτοπισμένους Παλαιστινίους, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμαντ Ραντουάν, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

Footage captures the initial moments following an Israeli airstrike that targeted Abu Hmaisa School, which shelters displaced Palestinians in Al-Bureij refugee camp in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/MmFqybjZWd