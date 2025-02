Γαλλία: Ένοχος ο σκηνοθέτης Κριστόφ Ρουζιά για τη σεξουαλική κακοποίηση της Αντέλ Ενέλ όταν ήταν ανήλικη

Γαλλικό δικαστήριο έκρινε ένοχο τον σκηνοθέτη Κριστόφ Ρουζιά για τη σεξουαλική κακοποίηση της ηθοποιού Αντέλ Ενέλ όταν εκείνη ήταν ανήλικη, σε μία από τις πρώτες υποθέσεις του κινήματος #MeToo που συγκλόνισαν τον γαλλικό κινηματογράφο.

Ο Ρουζιά, που αρνείται τις κατηγορίες, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και τα υπόλοιπα υπό κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 15.000 ευρώ στην Ενέλ για ψυχική οδύνη και 20.000 ευρώ για την πολυετή ψυχολογική υποστήριξη που έλαβε.

Η δικηγόρος του σκηνοθέτη, Φανί Κολίν, δήλωσε ότι ο πελάτης της επιμένει στην αθωότητά του και προτίθεται να ασκήσει έφεση.

Οι καταγγελίες της Αντέλ Ενέλ

Η 35χρονη σήμερα Αντέλ Ενέλ, γνωστή από τη βραβευμένη ταινία Portrait of a Lady on Fire, αποκάλυψε ότι ο Ρουζιά την κακοποιούσε από τα 12 έως τα 15 της χρόνια, κατά τη διάρκεια και μετά τα γυρίσματα της ταινίας The Devils. Όπως κατέθεσε, ο τότε 36χρονος σκηνοθέτης επισκεπτόταν το σπίτι της, την άγγιζε ανάρμοστα και της χάιδευε το στήθος. Η ίδια ανέφερε ότι οι πράξεις του επηρέασαν τις σχολικές της επιδόσεις και την οδήγησαν σε αυτοκτονικές σκέψεις.

Το 2019, η Ενέλ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την κακοποίηση, κατηγορώντας τον Ρουζιά ότι άσκησε εξουσία πάνω της, την απομόνωσε από την οικογένειά της και την ομάδα παραγωγής και την εξανάγκασε να γυρίσει εξαντλητικές σκηνές με τις οποίες αισθανόταν άβολα.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου για την ανακοίνωση της απόφασης βρέθηκαν πολλές γυναίκες πρωταγωνίστριες του γαλλικού κινηματογράφου, σε ένδειξη υποστήριξης προς την ηθοποιό.