Frontex: 30% αύξηση στον αριθμό των Ρώσων που εισέρχονται στην ΕΕ

Κατακόρυφη αύξηση σημειώνει ο αριθμός των Ρώσων που εισέρχονται στην ΕΕ μετά τη μερική επιστράτευση Πούτιν, σύμφωνα με την Frontex.

Η συνοριακή υπηρεσία της ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πιθανό να αυξηθούν οι παράνομες διελεύσεις εάν η Ρωσία αποφασίσει να κλείσει τα σύνορα για όσους ενδέχεται να επιστρατευθούν.

«Την περασμένη εβδομάδα, περίπου 66.000 Ρώσοι πολίτες εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότεροι κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

»Οι περισσότεροι από αυτούς έφθασαν στην Φινλανδία και την Εσθονία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Frontex.

Μόνο τις τελευταίες τέσσερις μέρες έφθασαν στην Φινλανδία 30.000 Ρώσοι πολίτες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

« Η Frontex εκτιμά ότι οι παράνομες συνοριακές διελεύσεις ενδέχεται μα αυξηθούν εάν η Ρωσική Ομοσπονδία αποφασίσει να κλείσει τα σύνορα για όσους είναι πιθανόν να επιστρατευθούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της συνοριακής υπηρεσίας της ΕΕ.

«Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ήδη περισσότεροι από 1.303.000 Ρώσοι πολίτες έχουν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των χερσαίων συνόρων της. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 1.273.000 Ρώσοι πολίτες επέστρεψαν στη Ρωσία μέσω των χερσαίων συνόρων της με την ΕΕ» σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Frontex.

Since the beginning of the Russian invasion in Ukraine, already more than 1 303 000 Russian citizens have entered the European Union through its land borders.



