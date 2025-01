Φωτιά στα διυλιστήρια της Rosneft στο Ραζάν μετά από ουκρανική επιδρομή

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο της Rosneft στη ρωσική πόλη Ραζάν, ύστερα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια τεράστια πύρινη σφαίρα υψώθηκε στον ουρανό από το διυλιστήριο, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ρωσίας, μετά από άμεσο πλήγμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να καλύπτουν τον ουρανό της δυτικής Ρωσίας. Η πόλη Ραζάν βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από την επίθεση.

Η Ρωσία έχει καταγράψει αυξημένη δραστηριότητα ουκρανικών drones σε διάφορες περιοχές. Στη Μόσχα, τα αεροδρόμια έκλεισαν προσωρινά για αφίξεις και αναχωρήσεις λόγω της απειλής. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνολικά 49 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα σε τρεις ώρες, από τις 19:00 έως τις 22:00 τοπική ώρα (18:00-21:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 37 UAV καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, περιοχή που αποτέλεσε στόχο ουκρανικής διασυνοριακής επίθεσης τον περασμένο Αύγουστο. Επιπλέον, drones αναχαιτίστηκαν στις περιφέρειες Μπριάνσκ, Μπέλγκοροντ, καθώς και στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Τα περιστατικά αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones, που στοχεύουν στρατηγικές υποδομές στη Ρωσία. Οι εξελίξεις εγείρουν ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, με τις επιθέσεις να πλησιάζουν ολοένα και πιο κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.