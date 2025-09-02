«Φόρος Τέιλορ Σουίφτ»: Στο στόχαστρο οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες στις ΗΠΑ, εξαιτίας της pop star;

Η πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ στην Αμερική ψήφισε έναν νέο ετήσιο φόρο για τις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες το οποίο ονομάστηκε «φόρος Τέιλορ Σουίφτ».

Σκοπός είναι οι ιδιοκτήτες που δεν μένουν μόνιμα στα ακίνητα να πληρώνουν περισσότερα, και τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν άλλοι. Το μέτρο είναι μέρος του προϋπολογισμού της πολιτείας για το 2026.

Από τον Ιούλιο του 2026, ένα σπίτι που δεν κατοικείται μόνιμα και αξίζει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια θα έχει επιπλέον χρέωση $2,50 για κάθε $500 της αξίας πάνω από το πρώτο εκατομμύριο. Δηλαδή, ένα σπίτι αξίας $2 εκατομμυρίων θα πληρώνει περίπου $5.000 τον χρόνο. Τα σπίτια που ενοικιάζονται για πάνω από 183 ημέρες τον χρόνο δεν θα πληρώνουν τον φόρο.

Η ονομασία «φόρος Τέιλορ Σουίφτ» προέκυψε επειδή η Αμερικανίδα pop star έχει μια παραθαλάσσια έπαυλη στo Ρόουντ Άιλαντ και ο νέος φόρος στοχεύει σε ακριβά σπίτια, που δεν αποτελούν την κύρια κατοικία, όπως το δικό της.

Το παράδειγμα του Ρόουντ Άιλαντ φαίνεται πως θα το ακολουθήσουν κι άλλες πολιτείες. Η Μοντάνα θα αλλάξει επίσης τους φόρους για να επιβαρύνει περισσότερο τα δευτερεύοντα σπίτια και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις από το 2026. Στην Cape Cod της Μασαχουσέτης, εξετάζεται φόρος μεταβίβασης για ακριβά σπίτια, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε προγράμματα στέγασης.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ο στόχος είναι ο ίδιος: να μαζευτούν χρήματα και να μειωθούν οι περιοχές με άδεια σπίτια («lights-out neighborhoods»). Οι υποστηρικτές λένε ότι μπαίνει στο στόχαστρο ο πλούτος που «κάθεται» σε πολυτελή ακίνητα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι για τους μόνιμους κατοίκους.

Οι επικριτές, όπως μεσίτες, προειδοποιούν ότι μπορεί να μειωθεί η αγορά πολυτελών σπιτιών και να επηρεαστούν οι τοπικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε περιοχές τουρισμού.

Για τους ιδιοκτήτες ή υποψήφιους αγοραστές πολυτελών εξοχικών, το κόστος κατοχής ακινήτου σε δημοφιλείς προορισμούς των ΗΠΑ θα αυξηθεί.

Οι τοπικές αρχές και πολιτείες που πιέζονται για την αντιμετώπιση της στέγασης βλέπουν τους φόρους σε επαύλεις ή δευτερεύοντα σπίτια ως ένα πολιτικά αποδεκτό εργαλείο. Το επόμενο βήμα είναι να δούμε αν τα έσοδα θα φτάσουν όπως προβλέπεται και αν οι υψηλότεροι φόροι θα αλλάξουν τη συμπεριφορά των ιδιοκτητών ή αν απλώς θα στραφούν σε άλλες αγορές.

Με πληροφορίες από euronews.com