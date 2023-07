Φεστιβάλ Αβινιόν: Σφοδρές αντιδράσεις και γροθιές σε γυναίκες ηθοποιούς για φεμινιστική παράσταση

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η παράσταση της Rébecca Chaillon στο Φεστιβάλ της Αβινιόν.

Η θεατρική παράσταση στο φεστιβάλ της Αβινιόν με τίτλο «Carte noire nommée désir» την οποία επιμελήθηκε και παρουσίασε η αφρο- Γαλλίδα φεμινίστρια queer Rébecca Chaillon έχει πολλές σκηνές που έχουν προκαλέσει αρνητικά σχόλια, εντούτοις το απόσπασμα όπου λευκά μωρά-κούκλες εμφανίζονται περασμένα σαν σουβλάκι, υπήρξε το αποκορύφωμα των αντιδράσεων.

Το έργο της προοδευτικής queer σκηνοθέτιδας Rebecca Chion «Carte noire nommée désir» εγείρει ζητήματα «εξωτισμού» και «υπερσεξουαλικότητας» μαύρων γυναικών από λευκούς άνδρες. Επτά γυναίκες ηθοποιοί με αφρικανικό υπόβαθρο εμφανίζονται στη σκηνή με την ίδια την δημιουργό: ρίχνουν καφέ, κοιτάζουν το κοινό μέσα από έναν τεράστιο γυναικείο κόλπο και παρελαύνουν με κούκλες λευκών παιδιών.

Δεν ήταν όλοι οι θεατές έτοιμοι για μια τέτοια εκδοχή τέχνης. Κατά τη διάρκεια της παράστασης μια από τις ηθοποιούς ανέβηκε εκεί που καθόταν το κοινό και έσκιζε τα πορτοφόλια των θεατών. Ένας άντρας δεν το κατάλαβε, γρονθοκόπησε την ηθοποιό στο χέρι, εμποδίζοντάς την να του αρπάξει την τσάντα και στη συνέχεια έφυγε από την αίθουσα. Καθώς ο άντρας έφευγε, μια άλλη ηθοποιός φώναξε στο έκπληκτο κοινό: «Εδώ μπορείς να χτυπήσεις μια ηθοποιό κατά τη διάρκεια της παράστασης και να φύγεις, αυτό το λέμε προνόμιο των λευκών».

Η παράσταση έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες και 40 λεπτά, και οι ηθοποιοί καλούν τις μαύρες γυναίκες από το κοινό να καθίσουν στους καναπέδες της αίθουσας, όπου τους σερβίρουν αναψυκτικά, ενώ οι υπόλοιποι θεατές, στην πλειοψηφία τους λευκοί, παραμένουν καθισμένοι στα σκαλοπάτια. Η ίδια η δημιουργός Rébecca Chaillon, υποδύεται μια καθαρίστρια η οποία σκουπίζει με με μανία το λευκό πλατό, στη συνέχεια γδύνεται, ενώ οι άλλες ηθοποιοί μετατρέπουν τα μαλλιά της σε κοτσίδες, που μοιάζουν με τεράστιες αλυσίδες.

Μια άλλη ηθοποιός ενσαρκώνει μια νταντά η οποία κρατάει μια τεράστια σούβλα στην οποία έχει περάσει «όλα τα παιδιά των Γάλλων που της έχουν εμπιστευθεί», όπως αναφέρουν οι παράγοντες της παράστασης.

Με αφορμή όλα αυτά ακροδεξιές οργανώσεις ζητούν την διακοπή της παράστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Bernard Antony, πρόεδρος του AGRIF, που αναφέρει μεταξύ άλλων πως «δεν μπορεί αυτό το σούβλισμα των λευκών μωρών από μαύρους ηθοποιούς να θεωρηθεί, ως καταλογισμός κανιβαλισμού και επομένως ως μια λεπτή μορφή ρατσισμού κατά των μαύρων;» Κάνει λόγο επίσης για «κομφορμιστικά προκλητικό θέατρο» και για «διεστραμμένη ρατσιστική διάδοση».

«Το AGRIF αναμένει από τη διοίκηση του φεστιβάλ της Αβινιόν την άμεση διακοπή μιας τέτοιας πρόκλησης που είναι στην πραγματικότητα διπλά ρατσιστική και εναντίον της οποίας σκοπεύει να αντιδράσει άμεσα, ειδικά αφού έχει αναφερθεί από τον Τύπο ότι κατά τη διάρκεια των παραστάσεων καλεί μόνο μαύρους, απόγονους Αφρικανών, queer, λεσβίες, τρανς ή μη δυαδικές γυναίκες «με γυναικεία εμπειρία» (sic), να κάθονται σε καναπέδες όπου τους σερβίρουν ποτά. Αυτό συνιστά κατάφωρη άρνηση φυλετικών και έμφυλων διακρίσεων σε κατηγορίες που δεν αναφέρονται»

