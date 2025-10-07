Felix Baumgartner: Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται ο θάνατός του

Το δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς που στοίχισε τη ζωή, στον αθλητή extreme sports, Felix Baumgartner τον περασμένο Ιούλιο, προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος, σύμφωνα με τον εισαγγελέα που ερεύνησε την υπόθεση.

Ο Baumgartner, γνωστός για το άλμα του από το «όριο του διαστήματος» το 2012, έχασε τη ζωή του στις 17 Ιουλίου, σε ηλικία 56 ετών, κατά μήκος της Αδριατικής ακτής της Ιταλίας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η πτήση του έμοιαζε φυσιολογική μέχρι τη στιγμή που άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα προς το έδαφος, μέχρι που έπεσε κοντά σε πισίνα παραθαλάσσιου θερέτρου.

Ο εισαγγελέας Raffaele Iannella ανέφερε ότι η έρευνα δεν εντόπισε τεχνικά προβλήματα στο μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς του Baumgartner.

«Μπήκε σε μια σπειροειδή πτώση και δεν κατάφερε να βγει. Δεν μπόρεσε να κάνει τον ελιγμό που έπρεπε για να ανακτήσει τον έλεγχο», δήλωσε ο Iannella στο Associated Press.

Το γερμανικό πρακτορείο dpa ήταν το πρώτο που μετέδωσε τα αποτελέσματα της εισαγγελικής έκθεσης, η οποία ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Ο εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, κάτι που θα χρειαστεί δικαστική έγκριση.

Ο Fearless Felix

Ο Felix Baumgartner, γνωστός και ως «Fearless Felix», μπήκε στο παγκόσμιο πάνθεον της αεροπορικής ιστορίας στις 14 Οκτωβρίου 2012, όταν, με ειδική στολή, πήδηξε από αερόστατο σε ύψος 38 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, πάνω από το Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού.

Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα του ήχου σε ελεύθερη πτώση, φτάνοντας ταχύτητα άνω των 1.343 χιλιομέτρων την ώρα.

Το άλμα του πραγματοποιήθηκε στην 65η επέτειο από την πρώτη πτήση που έσπασε το φράγμα του ήχου από τον θρυλικό Αμερικανό πιλότο Τσακ Γέγκερ. Κατά την κάθοδό του, διάρκειας 9 λεπτών, ο Baumgartner πέρασε και μια κρίσιμη φάση όταν μπήκε σε επικίνδυνη επίπεδη περιστροφή ενώ παρέμενε υπερηχητικός – για 13 δευτερόλεπτα, όπως είχε αποκαλύψει το πλήρωμά του.

«Όταν στέκεσαι στην κορυφή του κόσμου, γίνεσαι ταπεινός», είχε πει μετά την προσγείωσή του στην έρημο του Νέου Μεξικού. «Δεν σκέφτεσαι πια τα ρεκόρ ούτε τα επιστημονικά δεδομένα. Θες μόνο να επιβιώσεις».

Πρώην αλεξιπτωτιστής του αυστριακού στρατού, ο Baumgartner έκανε χιλιάδες ριψοκίνδυνα άλματα από αεροπλάνα, γέφυρες, ουρανοξύστες και διάσημα σημεία ανά τον κόσμο – από το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στη Βραζιλία μέχρι τους Δίδυμους Πύργους Petronas στη Μαλαισία. Είχε επίσης διασχίσει με αλεξίπτωτο τη Μάγχη και αυτοαποκαλούταν «Ο Θεός των Ουρανών».

Ξεκίνησε την πορεία του στο ελεύθερο άλμα ως έφηβος και εξελίχθηκε σε παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρωτοπόρο του BASE jumping. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε σε αεροπορικές επιδείξεις ανά την Ευρώπη ως πιλότος ελικοπτέρου της ομάδας Flying Bulls.

Με πληροφορίες από AP News