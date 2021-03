Κύμα «fake» λογαριασμών έχει εμφανιστεί στο Twitter, προς υπεράσπιση της Amazon έναντι των επικρίσεων για τις εργασιακές συνθήκες αλλά και τη στάση της εταιρείας απέναντι στα συνδικάτα εργαζομένων.

Πολλά από τα ονόματα των λογαριασμών ξεκινούν με το «AmazonFC» και ακολουθεί ένα μικρό όνομα και ο κωδικός μιας αποθήκης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά απαντούν στην κριτική που ασκείται στην Amazon στο Twitter, απορρίπτοντας ανησυχίες και δημοσιεύματα για τις συνθήκες εργασίας και περί υψηλών ποσοστών τραυματισμών.

Ανάρτηση σε έναν τέτοιο λογαριασμό, που έχει κλείσει πλέον, ανέφερε «Τα συνδικάτα είναι καλά για κάποιες εταιρείες, αλλά δεν θέλω να πρέπει να ξοδέψω εκατοντάδες τον μήνα απλά για δικηγόρους!».

Παρόμοιοι λογαριασμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και παλιότερα, σε περιόδους κατά τις οποίες η Amazon δεχόταν σφοδρές επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 2018 και το 2019. Κάποιοι από εκείνους τους λογαριασμούς είτε δεν υπάρχουν πλέον, είτε πλέον έχουν αλλάξει όνομα. Σε άλλες περιπτώσεις αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσαν ψεύτικες φωτογραφίες προφίλ.

Amazon didn’t even really try with this one lol pic.twitter.com/Q9dyTzKqns