Facebook και Instagram αφαίρεσαν διάφορα σχόλια μίσους από τους λογαριασμούς της Lizzo στα social media.

Η κίνηση έρχεται μετά τις δηλώσεις της τραγουδίστριας, που με δάκρυα στα μάτια μίλησε για την «οδυνηρή κακοποίηση» που δέχεται στο ίντερνετ.

Εκπρόσωπος του Facebook είπε στο Hollywood Reporter πως τα σχόλια αφαιρέθηκαν επειδή παραβίαζαν τους κανόνες περί ρητορικής μίσους και παρενόχλησης.

Νωρίτερα μες στην εβδομάδα, η Lizzo αποκάλυψε ότι δέχεται ρατσιστικές απειλές και άλλες με αφορμή το βάρος της.

Η Lizzo, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Melissa Jefferson, έχει γίνει διάσημη μέσα από επιτυχίες όπως τα «Juice» και «Good as Hell», ωστόσο το τελευταίο τραγούδι «Rumours» σε συνεργασία με την Cardi B, πυροδότησε αρνητικές αντιδράσεις στο ίντερνετ.

«Τις μέρες που θα έπρεπε να είμαι τρισευτυχισμένη, ένιωθα χάλια. Μερικές φορές νιώθω σαν ο κόσμος να μην με αγαπάει πίσω. Είναι σαν να μην έχει σημασία πόση θετική ενέργεια δίνεις, θα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που έχουν να πουν κάτι κακό για σένα», είπε σε πρόσφατο Instagram Live.

Περιγράφοντας τις 12ωρες πρόβες, γράφοντας μουσική, κάνοντας ηχογραφήσεις, γυρίσματα και συνεντεύξεις, δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά της, λέγοντας πως τα σχόλια για την εμφάνισή της είναι από τα πιο οδυνηρά.

«Δεν μπορώ να δεχθώ όλους εσάς που συνεχίζεται να το κάνετε αυτό σε μαύρες γυναίκες, ξανά και ξανά, ειδικά εμάς τα μεγαλόσωμα μαύρα κορίτσια. Όταν δεν ταιριάζουμε στο κουτάκι που θέλετε να μας βάλετε, απλώς ξεβράζετε όλο το μίσος πάνω μας. Δεν είναι ωραίο. Το κάνω όλο αυτό για τις μαύρες γυναίκες στο μέλλον που θέλουν να ζήσουν την ζωή τους χωρίς να μπαίνουν σε κουτάκια», ανέφερε.

Η κίνηση του Facebook να διαγράψει αρνητικά σχόλια από τους λογαριασμούς της Lizzo ενθουσίασε τους φανς της, ενώ η τραγουδίστρια έλαβε στήριξη και από διάσημους φίλους τους, όπως η Cardi B.

Rumors is doing great. Stop trying to say the song is flopping to dismiss a woman emotions on bullying or acting like they need sympathy. The song is top 10 on all platforms. Body shaming and callin her mammy is mean & racist as fuck. pic.twitter.com/Dr2t06mjEs