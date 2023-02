Ευρωπαϊκή συμμαχία υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, με επικεφαλής τη Γαλλία

Μια ενεργειακή συμμαχία από 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επικεφαλής τη Γαλλία αποφάσισαν σήμερα «να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία» στην πυρηνική ενέργεια.

Στόχος της συνεργασίας αυτής για την πυρηνική ενέργεια είναι να αναπτύξουν νέα προγράμματα, επιμένοντας στον ρόλο του ατόμου στην απανθρακοποίηση της οικονομίας.

Οι ένδεκα χώρες- Γαλλία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Φινλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία- συμφωνούν στη στήριξη νέων πυρηνικών προγραμμάτων που θα βασίζονται στις καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και στην εκμετάλλευση των υπαρχόντων πυρηνικών σταθμών, σύμφωνα με τη διακήρυξη που υπογράφηκε στο περιθώριο της συνόδου των ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στην Στοκχόλμη.

#UPDATE Eleven EU member states vowed on Tuesday to "strengthen cooperation" on nuclear energy, which they said would help Europe move away from carbon-emitting fossil fuels.



📸 View of a nuclear power plant in Chinon, France pic.twitter.com/aAttlDJ788