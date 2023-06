Εξαφάνιση υποβρυχίου: Άγνωστη η πηγή των ήχων – Μετατοπίστηκε η έρευνα

Άγνωστη παραμένει, ακόμα, η πηγή των ήχων που εντοπίστηκαν στην περιοχή έρευνας για το εξαφανισμένο υποβρύχιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπως είπε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο υποναύαρχος John Mauger της αμερικανικής ακτοφυλακής, που ηγείται των ερευνών για το εξαφανισμένο υποβρύχιο Titan, έκανε λόγο για περίπλοκη επιχείρηση και διεθνή προσπάθεια για να υπάρξει επιτυχές αποτέλεσμα.

Επιβεβαίωσε - και αυτός - πως ακούστηκαν ήχοι στα νερά, αλλά επεσήμανε πως δεν έχει γνωστή, προς στιγμήν, η πηγή.

Τόνισε, όμως, πως «είναι στόχος μας, έχουμε επικεντρωθεί εκεί».

Ο ίδιος επεσήμανε πως η έρευνα θα συνεχιστεί «για όσο διάστημα υπάρχει πιθανότητα σωτηρίας» των πέντε επιβαινόντων, οι οποίοι διατρέχουν σημαντικούς κινδύνους κάθε λεπτό που περνάει.

Εξαφάνιση υποβρυχίου: «Μπορεί να ακούνε τις έρευνες οι επιβαίνοντες»

Την ίδια ώρα, γίνεται γνωστό πως η περιοχή των ερευνών μετατοπίστηκε ύστερα από τον εντοπισμό των ήχων αυτών. Στόχος, σύμφωνα με την ακτοφυλακών των ΗΠΑ, είναι να βρεθεί η πηγή του ήχου αυτού.

Ωκεανογράφος επεσήμανε, μιλώντας στο CNN, πως οι πέντε επιβαίνοντες του υποβρυχίου μπορεί να λαμβάνουν τα ακουστικά σήματα από τους ερευνητές.

Ο ίδιος σημείωσε πως η όλη υπόθεση με τους ήχους τού θύμισε την έρευνα για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το 2014.

«Όταν άκουσα για πρώτη φορά για τους ήχους, είπα: "Ωχ, όχι, πάλι τα ίδια". Κατά την αναζήτηση (της Malaysia Airlines) ακούγαμε κρότους αρκετά συχνά και πάντα αποδείχθηκε ότι ήταν κάτι διαφορετικό» σημείωσε ο David Gallo.

Ο ίδιος διερωτήθηκε εάν όσοι συμμετέχουν στην έρευνα απάντησαν, κάπως, στους ήχους για να δουν εάν θα υπάρξει ανταπόκριση.

Εξαφάνιση υποβρυχίου: «Αν προσπαθήσουν να δραπετεύσουν, θα αντέξουν λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο»

Οι πέντε επιβαίνοντες, κατά ειδικούς, μπορεί να μετρούν και τις αναπνοές τους, ώστε να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας.

«Κάνει κρύο, είναι σκοτεινά, οπότε θα κάνουν οικονομία στην ενέργεια» είπε. «Ξεκουράζονται, αναπνέουν όσο το δυνατόν λιγότερο και προσπαθούν να παραμείνουν ήρεμοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα» σημείωσε ένας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι τρεις πιο σημαντικοί κίνδυνοι για κάθε κατάδυση είναι η πυρκαγιά, η αστοχία του υποβρυχίου και οι εμπλοκές. «Αυτά είναι τα πράγματα για τα οποία ανησυχούν σοβαρά όλοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα βάθη του ωκεανού» επεσήμανε.

Ο ωκεανογράφος Simon Boxall, αναφέρθηκε στη μεγάλη πίεση που υπάρχει σε αυτά τα βάθυ και εξήγησε πως «θα συνέθλιβε όποιον προσπαθούσε να ξεφύγει από αυτό. Αν προσπαθούσες να δραπετεύσεις σε αυτό το βάθος, θα άντεχες λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο».

Εξαιτίας αυτού, το υποβρύχιο πρέπει να βγει στην επιφάνεια, σημείωσε.

