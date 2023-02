Unicef: 7 εκατ. παιδιά επλήγησαν από τον σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία- Ίσως χιλιάδες νεκρά

Θλιβερό απολογισμό έκανε σήμερα για τα παιδιά-θύματα των φονικών σεισμών σε Τουρκία και Συρία η UNICEF.

Περισσότερα από 7 εκατομμύρια παιδιά επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και στη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η UNICEF εκτιμώντας ότι αρκετές χιλιάδες από αυτά ενδεχομένως να έχουν σκοτωθεί.

«Στην Τουρκία, ο συνολικός αριθμός των παιδιών που ζουν στις δέκα επαρχίες οι οποίες επλήγησαν από τους δύο σεισμούς, ανέρχεται σε 4,6 εκατομμύρια παιδιά. Στη Συρία, 2,5 εκατομμύρια παιδιά επηρεάζονται», δήλωσε ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της οργάνωσης σε τακτική ενημέρωση Τύπου στη Γενεύη.

Days after the powerful earthquakes hit Syria and Türkiye, the needs of vulnerable children and families are mounting.

UNICEF and partners are providing critical services - but we need your help.

Donate now to save lives. https://t.co/2QhFCrbJ80 pic.twitter.com/1YsalEcLu5