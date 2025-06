Επίθεση στο Κολοράντο: Το προφίλ του δράστη - Φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Τέλος στον Σιωνισμό»

Υπό κράτηση βρίσκεται ο ύποπτος της επίθεσης στο Κολοράντο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων. Το FBI έχει χαρακτηρίσει το συμβάν ως «στοχευμένη πράξη βίας».

Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο και πέταξε μολότοφ, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας πορείας υπέρ της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο 45χρονος Mohamed Sabry Soliman, όπως δήλωσε ο Ειδικός Πράκτορας του FBI, Mike Michalek. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Soliman φέρεται να φώναζε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο Michalek τόνισε ότι είναι «σαφές πως πρόκειται για μια στοχευμένη πράξη βίας», και το περιστατικό διερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS Colorado, ο Soliman είναι υπήκοος Αιγύπτου. Έφτασε στην Καλιφόρνια το 2022 με μη-μεταναστευτική βίζα, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του 2023, όπως ανέφεραν πολλές πηγές. Το τελευταίο διάστημα διέμενε στο Colorado Springs.

Μια πορεία για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα πραγματοποιούνταν στο κέντρο του Μπόλντερ τη στιγμή της επίθεσης. Μάρτυρες φέρονται να δήλωσαν στους ανακριτές πως ο ύποπτος φώναξε επίσης «Τέλος στον Σιωνισμό!» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τα θύματα της επίθεσης είναι τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άνδρες, ηλικίας από 52 έως 88 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά και, όπως δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Μπόλντερ, Stephen Redfearn, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

The video of an alleged terrorist from Boulder Colorado has emerged. He is heard saying “end Zionists” few times, also screams “Palestine is Free” at 28-29 second mark pic.twitter.com/uVNdVpcwlQ