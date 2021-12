Η φωτογραφία με τον Μπόρις Τζόνσον, τη σύζυγό του και 17 μέλη του προσωπικού του στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ με κρασιά και πλατό τυριών, ήταν από «συνάντηση εργασίας», απαντά το Νο.10.



Η αποκάλυψη έγινε από τον Guardian που στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του αναφέρει πως η συνάντηση έλαβε χώρα τον Μάιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown.



Την περίοδο εκείνη, οι πολίτες μπορούσαν να συναντηθούν με άτομο άλλης οικογένειας ή «φούσκας» μόνον σε εξωτερικούς χώρους.



«Οι συναντήσεις εργασίας συχνά πραγματοποιούνται στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ τους θερινούς μήνες. Στην προκειμένη υπήρξαν συσκέψεις του προσωπικού μετά την συνέντευξη Τύπου» ανέφερε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, μετά την αποκάλυψη της φωτογραφίας.



«Η Ντάουνινγκ Στριτ είναι η οικεία του πρωθυπουργού, αλλά και ο χώρος εργασίας του. Η σύζυγός του ζει επίσης στο Νο10 και ως εκ τούτου νόμιμα χρησιμοποιεί τον κήπο» πρόσθεσε.

